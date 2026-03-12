สบน.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแจ้งว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดข้อจำกัดในส่วนของการตั้งค่าใช้จ่ายตรงที่เกิดขึ้นในโครงการจ้างที่ปรึกษา โดยขอยกเลิกหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาตามหนังสือ ที่ กค 0910/ว 44 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567 และหนังสือ ที่ กค 0910/ว 73 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับนี้ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ตามหนังสือ ที่ กค 0910/ว 16 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2569 สำหรับกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางการจ้างที่ปรึกษาไปแล้วก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2569 หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (มีนาคม 2569) และตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับ ว 44/2567 และฉบับมีนาคม 2569 ได้ที่ /www.consultant.pdmo.go.th