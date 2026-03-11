กองทุนระดับโลกจับมือ SGX หนุนบริษัท ASEAN ระดมทุนในตลาดสิงคโปร์

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ ตัวแทนวินตัน (Winton, US) จากอังกฤษ, ริเวอร์สโตน (Riverstone) และเรเนซองส์ (Renaissance) ไพรเวท อิคิวตี้ (Private Equity, or PE) ร่วมกับ ประธานหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange, SGX) สนับสนุน บริษัทจดทะเบียนจาก ASEAN
ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 2 จากซ้ายแถวล่าง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) Winton Associates (US) LLC. (Co Advisor and Investment Banking) อังกฤษ, สาขาสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย คุณเศรษฐกรณ์ โอฬารธนาสิทธิ์ (คนที่ 1 จากซ้าย แถวบน) กรรมการแผนกลยุทธ, Riverstone Capital Ltd. (Private Equity), และ คุณพชร แก้วนุกูล (คนที่ 1 จากซ้าย แถวล่าง), Executive Vice President, บริษัท เรเนซองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Renaissance Private Equity, ทั้งสองบริษัทเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ (Accredited Investors) ในตลาดทุนนานาชาติ World Class (NYSE, LSE, SGX, HKEX, & ASX) ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) ได้ประชุมและร่วมกันกับ Mr. Koh Jin Hoe (คนที่ 2 จากขวาแถวล่าง), ประธานหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตลาดทุน (Head of Capital Markets, Origination), ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange, SGX Group), ประเทศlสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Stock Exchange)แห่งเดียวใน ASEAN ที่มีกองทุนและสถาบันการเงินระดับสากลอยู่จำนวนมากที่สุด และมีขนาดใหญ่ (Market Capitalization)เป็นอันดับต้น ภายใต้ระบบการเปิดเผยสาธารณะ(Disclosure System) ยินดีสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนจากประเทศ ASEAN รวมทั้งไทย สำหรับการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว แม้ในช่วงวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้
* * * * * * * * * *
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ปรึกษาฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
นายจตุพล ศิริเดช 099 519 3641