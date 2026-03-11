หุ้นปิดบวก 1.58 จุด ผวาอิหร่านถล่มเรือ PSL สกัดผ่านช่องแคบฮอร์มุซ-น้ำมันพุ่ง 90 เหรียญกดดัน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,407.34 จุด เพิ่มขึ้น 1.58 จุด (+0.11%) มูลค่าซื้อขาย 66,700.42 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ปรับตัวขึ้นแรงช่วงเช้า แต่ท้ายตลาดอ่อนตัวลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,407.34 จุด และจุดสูงสุด 1,428.06 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 217 หลักทรัพย์ ลดลง 221 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 208 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงท้ายย่อตัวลงมาปิดบวกได้เล็กน้อยตาม Sentiment ตลาดหุ้นโลก หลังราคาน้ำมันขยับขึ้นแตะ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง
ตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาก็เคลื่อนไหวแดนลบ เช่นเดียวกับตลาดฟิวเจอร์สสหรัฐอ่อนตัวลง จากกระแสข่าวเรือถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่าเป็นเรือสินค้าเทกองของ บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง [PSL] ถูกกองกำลังอิหร่านโจมตีจนได้รับความเสียหาย เป็นแรงกดดันราคาหุ้น PSL ร่วงแรงด้วย
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งผันผวนเนื่องจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูง ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมทั้งจับตาราคาน้ำมันหากปรับขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสร่วงลงหลุดระดับ 1,400 จุดอีกรอบ โดยให้กรอบแนวรับ 1,385 จุด และแนวต้าน 1,425-1,430 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,170.03 ล้านบาท ปิดที่ 258.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 4,150.39 ล้านบาท ปิดที่ 143.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,514.51 ล้านบาท ปิดที่ 189.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,161.87 ล้านบาท ปิดที่ 33.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,985.79 ล้านบาท ปิดที่ 54.50 บาท ลดลง 1.50 บาท