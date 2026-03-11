“พรีเชียส ชิพปิ้ง” แจ้ง ตลท.เรือ “มยุรี นารี” ถูกโจมตี 2 ครั้ง 3 ลูกเรือติดในห้องเครื่อง ไม่กระทบการดำเนินงาน มีประกันภัยสงคราม

“พรีเชียส ชิพปิ้ง” แจ้ง ตลท. เรือ “มยุรี นารี” ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ คาดลูกเรือติดในห้องเครื่อง 3 ราย อีก 20 รายอพยพขึ้นฝั่งโอมานปลอดภัย คาดไม่ส่งผลกระทบทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย และเป็นเรือเปล่าไม่มีสินค้า
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เรือสินค้าไทย “มยุรี นารี” ถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบที่มา ขณะเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ห้องเครื่องได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ โดยมีลูกเรือสูญหาย 3 ราย ส่วนอีก 20 รายอพยพขึ้นฝั่งประเทศโอมานได้อย่างปลอดภัย
บริษัทฯ เปิดเผยในหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2569 ว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น ขณะเรือ “มยุรี นารี” ซึ่งมีบริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด บริษัทย่อยในประเทศไทย เป็นเจ้าของ กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบที่มา 2 ครั้ง ส่งผลให้ห้องเครื่องเรือได้รับความเสียหายและเกิดไฟไหม้
ก่อนเกิดเหตุ เรือได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และมีการติดต่อสื่อสารกับศูนย์ปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) รวมถึงศูนย์ประสานงานด้านความปลอดภัยทางทะเลอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานสถานการณ์ตามคำแนะนำของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางทะเลระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ระบุว่า มีลูกเรือสูญหายจำนวน 3 ราย ซึ่งเชื่อว่าติดอยู่ภายในห้องเครื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ส่วนลูกเรืออีก 20 รายได้รับการอพยพออกจากเรืออย่างปลอดภัย และได้ขึ้นฝั่งที่ประเทศโอมานแล้ว โดยบริษัทกำลังเร่งประสานงานเพื่อส่งตัวลูกเรือกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด
ในด้านผลกระทบ บริษัทฯ ระบุว่า เรือ “มยุรี นารี” ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงจากสงคราม (War Risk Insurance) จึงไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท นอกจากนี้ ขณะเกิดเหตุเรือไม่ได้บรรทุกสินค้า จึงไม่มีความเสียหายด้านสินค้า
ทั้งนี้ บริษัทฯ ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงอย่างใกล้ชิด และทบทวนแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านการเดินเรือ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทางทะเลระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทประกันภัยและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทกำลังดำเนินการให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
บริษัทฯ ระบุเพิ่มเติมว่าจะรายงานความคืบหน้าของเหตุการณ์ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป.
รายละเอียดหนังสือชี้แจงต่อ ตลท.
เลขที่ 2569 – 10
วันที่ 11 มีนาคม 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือมยุรี นารี ในช่องแคบฮอร์มุซ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึง กรณีเรือสัญชาติไทย กล่าวคือ เรือมยุรี นารี (“เรือ”) ซึ่งมีบริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ ในประเทศไทย เป็นเจ้าของ กล่าวคือ เมื่อเวลาประมาณ 08:15 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 11 มีนาคม 2569 ขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เรือมยุรี นารี ได้ถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบที่มา จํานวนสองครั้ง การโจมตีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อห้องเครื่องของเรือและทําให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น
ทั้งนี้ ก่อนการแล่นเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เรือมยุรี นารี ได้ดําเนินมาตรการป้องกันความปลอดภัยในระดับที่เข้มงวดอย่างมาก และมีการรักษาการติดต่อสื่อสารกับศูนย์ปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom Maritime Trade Operations หรือ UKMTO) และศูนย์ประสานงานความปลอดภัยทางทะเลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอตามประกาศคําแนะนําที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เรือได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติตามประกาศคําแนะนําล่าสุดที่ออกโดย UKMTO และหน่วยงานด้าน ความปลอดภัยทางทะเลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
บริษัทฯ ได้รับรายงานว่ามีลูกเรือสูญหายจํานวน 3 ราย ซึ่งเชื่อว่าติดอยู่ภายในห้องเครื่องของเรือ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการช่วยชีวิตลูกเรือที่สูญหายทั้ง 3 รายนี้ อนึ่ง สําหรับลูกเรือที่เหลืออีก 20 รายได้รับการอพยพออกมาอย่างปลอดภัย และขณะนี้ได้ขึ้นฝั่งในประเทศโอมานแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งตัวลูกเรือดังกล่าวกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ผลกระทบจากเหตุการณ์
เรือมยุรี นารี ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงจากสงคราม (War Risk Insurance) ตามข้อตกลงการประกันภัย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัทฯ
ในขณะนี้ บริษัทฯ ไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ แต่อย่างใด
เนื่องจากขณะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการแล่นเรือเปล่าโดยไม่มีสินค้าใด ๆ บรรทุกในระวาง จึงไม่เกิดการสูญเสียสินค้าแต่อย่างใด
มาตรการป้องกันต่างๆ
บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงอย่างใกล้ชิด และจะทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเดินเรืออย่างเหมาะสม
บริษัทฯ จะยังคงปฏิบัติตามประกาศคําแนะนําด้านความปลอดภัยทางทะเลระหว่างประเทศ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองความปลอดภัยของเรือและลูกเรือของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทประกันภัยและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ กําลังทํางานกันอย่างใกล้ชิดสําหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ และกําลังให้ความช่วยเหลือที่จําเป็นอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นี้ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน)
(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ
(นายกอตัม คูรานา)
กรรมการบริหาร