"เอกนิติ" เร่งขันน็อตเบิกจ่ายงบประมาณประคองเศรษฐกิจ ช่วงสุญญากาศตั้งรัฐบาลใหม่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาล จึงทำให้ยังไม่สามารถเร่งออกมาตรการ หรือนโยบายใหม่ ๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเม็ดเงินงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถอัดฉีดลงสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ได้
อย่างไรก็ดี ยอมรับว่าอาจจะยังมีงบประมาณบางส่วนที่ติดขัด ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จึงได้มอบหมายให้นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง ไปพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่าติดขัดในส่วนใดบ้าง เนื่องจากในช่วงที่ต้องการกำลังซื้อให้เข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจนั้น การเร่งรัดการเบิกจ่าย ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยรองรับได้
"วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลเศรษฐกิจ เพราะรัฐบาลตอนนี้ ยังออกนโยบายใหม่ไม่ได้ จึงอยากทำให้เกิดความมั่นใจว่าเม็ดเงินงบประมาณที่มี จะสามารถอัดฉีดเข้าสู่ระบบเพื่อประคองเศรษฐกิจในช่วงที่รัฐบาลกำลังรอการจัดตั้งให้เรียบร้อยได้" นายเอกนิติ ระบุ
ส่วนการพิจารณาจัดทำ พ.ร.บ.โอนงบประมาณ เพื่อนำมาใช้เป็นงบสำรองสำหรับรองรับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น นายเอกนิติ ยืนยันว่า ขณะนี้ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นหลัก ถ้าเบิกจ่ายไม่ได้ ก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ก็ต้องมาพิจารณาต่อว่าจะดำเนินการอย่างไร
"ถ้าไม่เข้ามาดูแลทุกคนก็อาจจะใจเย็นกันไปเรื่อย ๆ เพราะต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพเรื่องการเบิกจ่าย เป็นสิ่งสำคัญในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้สูงขึ้น จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจน สะท้อนจากภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 4/68 จากการเดินหน้านโยบาย Quick Big Win เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้สูงขึ้น ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ขยายตัวถึง 13% เป็นผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงดังกล่าวถูกดันขึ้นมา ส่วนในขณะนี้ ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไร โดยกระบวนการทั้งหมดมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน แต่ต้องรอจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เรียบร้อยก่อน" นายเอกนิติ กล่าว
พร้อมระบุว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการเร่งจัดทำฉากทัศน์ (Scenario) ผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมัน ที่ขณะนี้ต้องยอมรับว่ามีความผันผวนมาก โดยจะดำเนินการควบคู่กับการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเดิมที่มีอยู่เพื่อพยุงเศรษฐกิจ