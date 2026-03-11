ไทยพาณิชย์ยกระดับบัตรเดบิต-ชูใช้จ่าย50บาทรับพอยท์-ตั้งเป้าบัตรใหม่เพิ่ม1ล้าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศเดินเกมรุกครั้งใหญ่เปิดตัวบัตรเดบิต “SCB LET’S” โฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “แค่ใช้ก็ได้พอยท์” ชูจุดเด่น บัตรเดบิตที่สามารถสะสมคะแนนได้ ทุกการใช้จ่ายครบ 50 บาท รับ 1 คะแนนสะสม บนแอปพลิเคชัน POINTX ภายใต้กลุ่ม SCBX พร้อมปรับความคุ้มครองประกันภัยรูปแบบใหม่ที่คุ้มค่าและอุ่นใจทุกการใช้จ่าย โดยธนาคารตั้งเป้าขยายฐานผู้ถือบัตรใหม่มากกว่า 1 ล้านบัตรในปี 2569 พร้อมดันยอดธุรกรรม-ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรโตขึ้น 5%
นายธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่ Head of Digital Business and Payment Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารได้พลิกโฉมบัตรเดบิต'SCB LET’S' ภายใต้แนวคิด 'แค่ใช้ก็ได้พอยท์'มอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าสะสมพอยท์บัตรเดบิตได้ โดยทุกการใช้จ่าย 50 บาท รับ 1 คะแนนสะสมบนแอปพลิเคชัน POINTX แพลตฟอร์มที่รวมทุกคะแนนสะสมไว้ในที่เดียวภายใต้กลุ่ม SCBX โดยลูกค้าสามารถนำคะแนนสะสม POINTX แลกรับสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม ทั้งสินค้า บริการ และสิทธิพิเศษจากพันธมิตรชั้นนำมากมาย นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมกับ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB LET’S PLUS ทุกประเภท ให้ใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจ โดยธนาคารตั้งเป้ายอดบัตรใหม่มากกว่า 1 ล้านบัตรภายในปี 2569 พร้อมคาดการณ์การเติบโตของยอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 5% ตอกย้ำกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ในการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายของลูกค้ายุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
"การพลิกโฉมบัตรเดบิตดังกล่าว เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้จ่ายของผู้บริโภคให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นการตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่หันมาให้ความสำคัญกับความสะดวกและความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่าย โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้ายุคดิจิทัลที่นิยมทำธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บัตรเดบิตจึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเพื่อกดเงินสดอีกต่อไป แต่ก้าวขึ้นมาเป็นอีกทางเลือกของการใช้จ่ายที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของทุกเพศทุกวัย ซึ่งจากการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้าธนาคารพบว่าหมวดการใช้จ่ายยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ การซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์, ช้อปปิ้งออนไลน์, Food Delivery, บริการ Subscription และการเดินทาง ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันอย่างชัดเจน"