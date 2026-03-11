MicroStrategy ทุ่มซื้อบิทคอยน์ล็อตใหญ่ ดันยอดสะสมทะลุ 7 แสนเหรียญ

Strategy ภายใต้การนำของ ไมเคิล เซย์เลอร์ เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการทุ่มเม็ดเงินมหาศาลกว้านซื้อบิทคอยน์เพิ่มอีกเกือบ 18,000 เหรียญ ดันยอดสะสมรวมทะลุ 738,000 เหรียญ ครองแชมป์บริษัทมหาชนที่ถือครองบิทคอยน์มากที่สุดในโลกอย่างเหนียวแน่น ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นขั้นสูงสุด แม้ราคาซื้อขายในตลาดปัจจุบันจะยังคงร่วงลงต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของบริษัทก็ตาม ชี้ชัดถึงกลยุทธ์การกวาดล้างอุปทานที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมด หวังสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อโครงสร้างราคาในระยะยาว
ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สะเทือนวงการคริปโตเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท Strategy ของ ไมเคิล เซย์เลอร์ ได้รายงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือ เอสอีซี ว่าบริษัทได้ดำเนินการเข้าซื้อบิทคอยน์ล็อตใหญ่อีกจำนวน 17,994 เหรียญ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การกว้านซื้อครั้งนี้นับเป็นไม้ใหญ่ที่สุดของบริษัทนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งในเวลานั้น Strategy ได้เข้าซื้อบิทคอยน์จำนวน 22,305 เหรียญ ด้วยมูลค่า 2.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับราคาเฉลี่ยสูงถึง 95,284 ดอลลาร์ต่อเหรียญ
สำหรับต้นทุนในการเข้าซื้อล็อตล่าสุดนี้ Strategy ระบุว่าอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย 70,946 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยรวมของพอร์ตบริษัทที่ 75,862 ดอลลาร์ แต่ยังคงสูงกว่าระดับราคาตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแกว่งตัวอยู่บริเวณ 67,000 ดอลลาร์ ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีบิทคอยน์สะสมในคลังรวมทั้งสิ้น 738,731 เหรียญ ด้วยเม็ดเงินลงทุนมหาศาลราว 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
จุดที่น่าจับตามองในเชิงวิเคราะห์คือ พฤติกรรมการเข้าซื้อครั้งนี้ถือเป็นการแหกกฎกลยุทธ์เดิมของ Strategy อย่างสิ้นเชิง หากย้อนกลับไปในช่วงปี 2565 ถึง 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาบิทคอยน์ร่วงต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ย บริษัทมักจะหลีกเลี่ยงการทุ่มซื้อไม้ใหญ่ โดยแบ่งไม้ซื้อเพียง 7 ครั้ง รวม 28,560 เหรียญเท่านั้น แต่ในรอบนี้ ข้อมูลจาก เซย์เลอร์แทร็กเกอร์ ชี้ให้เห็นว่า นับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา บริษัทได้กระหน่ำช้อนซื้อไปแล้วถึง 5 ครั้ง รวม 25,229 เหรียญ ท่ามกลางสภาวะที่ราคาตลาดต่ำกว่าต้นทุน
กลยุทธ์การถัวเฉลี่ยต้นทุนเชิงรุกนี้ ส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยรวมของ Strategy ปรับตัวลดลง 0.25 เปอร์เซ็นต์ จากระดับ 76,052 ดอลลาร์ ลงมาอยู่ที่ 75,862 ดอลลาร์
นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงมิติของอุปทานในตลาด ข้อมูลจาก บิตโบ ระบุว่า ปัจจุบันมีบิทคอยน์ถูกขุดขึ้นมาใหม่เพียงวันละ 450 เหรียญ หรือราว 3,150 เหรียญต่อสัปดาห์ นั่นหมายความว่า การเข้าซื้อเกือบ 18,000 เหรียญของ Strategy ในรอบนี้ เทียบเท่ากับการกวาดซื้อผลผลิตบิทคอยน์ที่ขุดได้ล่วงหน้าไปถึง 5 สัปดาห์เต็ม
ปัจจุบัน สัดส่วนการถือครองบิทคอยน์ระดับ 738,000 เหรียญของ Strategy คิดเป็นสัดส่วนมหาศาลถึง 3.7 เปอร์เซ็นต์ ของอุปทานบิทคอยน์ทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งคาดว่าจะแตะระดับ 20 ล้านเหรียญในวันจันทร์นี้
ณ เวลาที่รายงาน ราคาบิทคอยน์เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 67,725 ดอลลาร์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 2.4 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ตามข้อมูลจาก คอยน์เก็กโค ในขณะที่ทิศทางของราคาหุ้น Strategy ก็ตอบรับในเชิงบวก โดยปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ 133.5 ดอลลาร์ ปรับตัวพุ่งขึ้น 3.6 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อทิศทางและกลยุทธ์การสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลขององค์กรอย่างชัดเจน