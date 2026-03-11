ETL เร่งเครื่องไตรมาส 2 บุกตลาดจีน-เวียดนาม

ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ เปิดทิศทางธุรกิจไตรมาส 2/2569 เสริมแกร่งโครงข่ายขนส่งเชื่อมภูมิภาคเอเชีย ขยายเส้นทางบุกตลาดจีนและเวียดนาม ควบคู่พัฒนาศักยภาพบริการ Multimodal และ Cold Chain Service รองรับดีมานด์ขนส่งสินค้าเกษตร และ อาหารสด พร้อมใช้เทคโนโลยีบริหารต้นทุน และ วางมาตรการรับมือราคาน้ำมันผันผวน รักษาความสามารถในการทำกำไร และ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจช่วงไตรมาส 2/2569 โดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่ง และ การขยายเครือข่ายเส้นทางในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศจีนและเวียดนามซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และ การค้าระหว่างประเทศ และมีแผนเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ทั้งในรูปแบบการเดินรถ และ การขนส่งทางเรือ เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า รวมถึงเปิดโอกาสในการต่อยอดเส้นทางไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค Southeast Asia
ทั้งนี้ บริษัทเดินหน้าขยายเส้นทางการขนส่งด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเส้นทางกานขนส่ง และ ยกระดับความสามารถในการให้บริการ โดยมีแผนเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งจากประเทศจีนสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เส้นทางจากประเทศอินโดนีเซีย สู่ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศไทย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีแนวทางเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคอาเซียนไปยังเอเชียกลาง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้า คาดว่าปริมาณการขนส่งรวมจะเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่ 20%
ขณะที่ บริษัทมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะบริการขนส่งตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Service) ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมาส 2/2569 ของทุกปีจะเป็น ฤดูกาลขนส่งทุเรียน จึงได้เตรียมแผนรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นผ่านการบริหารจัดการเที่ยวขนส่งและเพิ่มรอบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งขยายการขนส่งสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้าแช่แข็งเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการขนส่งได้ประมาณ 200 ตู้ต่อเดือน
ขณะเดียวกัน บริษัทได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความตึงเครียดจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก บริษัทได้วางมาตรการบริหารความเสี่ยง เช่น การปรับค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันโลก, การนำเทคโนโลยี AI และ GPS มาบริหารเส้นทางเพื่อลดการวิ่งรถเปล่า รวมถึงการกำหนดสัญญาขนส่งระยะยาวที่ผูกกับดัชนีราคาน้ำมัน เพื่อกระจายความเสี่ยงระหว่างบริษัทและลูกค้า ตลอดจนการควบคุมต้นทุนภายในผ่านการดูแลสภาพรถและการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
“ในช่วงไตรมาส 2/2569 มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ETL ได้เตรียมแผนรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์การดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันบริษัทพร้อมทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกตามความต้องการขนส่งของลูกค้าอย่างเต็มที่พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพภายในองค์กรควบคู่กับการดำเนินงานตามหลัก ESG ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวน” นายพรชัยกล่าวเพิ่มเติม
ด้านผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37% และ มีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 21.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 173% จากการขยายตัวของจำนวนความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนในช่วงฤดูกาลธุรกิจ (High Season) และ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนผ่านการบริหารเที่ยววิ่ง สะท้อนถึงความสามารถในการจัดการเชิงรุกที่ พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน