หุ้นปิดเช้าพุ่ง 18.32 จุดตามเอเชียรับแรงซื้อกลับ DELTA-หุ้นใหญ่ คลายกังวลหลังราคาน้ำมันย่อตัว

SET ปิดเช้าที่ 1,424.08 จุด เพิ่มขึ้น 18.32 จุด (+1.30%) ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 38,781 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้วขึ้นมาตามตลาดหุ้นเอเชีย คลายกังวลภาวะสงครามลดโทนความร้อนแรงหลัง"ทรัมป์"ระบุสงครามใกล้ยุติ และราคาน้ำมันก็ปรับลงมาช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงาน แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดเคลื่อนไหวในแดนบวกต่อไปได้ ให้แนวต้าน 1,430 จุด แนวรับ 1,415 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,426.06 จุด และจุดต่ำสุด 1,410.93 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียที่คลายความกังวลลงจากสงครามในตะวันออกกลางมีท่าทีเบาลง เนื่องจากมองว่าหากสงครามยืดเยื้อจะเกิดผลกระทบกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะสหรัฐที่ใช้งบประมาณการรบครั้งนี้สูงถึงวันละ 1 พันล้านเหรียญ หรือประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ทั้งที่มีภาระหนี้สินค่อนข้างสูง และเศรษฐกิจก็ยังชะลอตัว อีกทั้งหากราคาน้ำมันยืนในระดับสูงต่อไปนานก็จะกดดันต่อเงินเฟ้อ และตัวเลขแรงงานล่าสุดก็ยังออกมาไม่ค่ยอดี ดังนั้น ประธานาธิบดีทรัมป์จึงต้องออกมาประกาศว่าสงครามใกล้จบลงแล้ว
ขณะที่ราคาน้ำมันก็ย่อตัวลงมาแกว่งตัวในกรอบ 80 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล หลังจากดีดขึ้นไปแรงแตะจุดสูงสุดที่ราว 120 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ซึ่งหากยังสูงต่อไปนานประเทศในแถบเอเชียจะได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะพึ่งพิงน้ำมันที่ส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นหลัก ดังนั้นตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้จึงปรับตัวขึ้นมา รวมถึงตลาดหุ้นไทยที่มีแรงซื้อกลับหุ้นใหญ่ DELTA หนุนภาพรวม
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าตลาดจะแกว่งตัวในแดนบวกต่อไปได้ เพราะยังไม่เห็นประเด็นลบที่จะเข้ามากดดัน พร้อมให้แนวต้าน 1,430 จุด แนวรับ 1,415 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,083.89 ล้านบาท ปิดที่ 264.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,446.97 ล้านบาท ปิดที่ 141.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,222.35 ล้านบาท ปิดที่ 190.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,162.68 ล้านบาท ปิดที่ 13.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,080.33 ล้านบาท ปิดที่ 51.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท