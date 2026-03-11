แบงก์ชาติส่องเศรษฐกิจภูมิภาคปี 69 เหนือ-อีสาน-ใต้ชะลอลงจากกำลังซื้อเปราะบาง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประมาณการเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2569 (ณ เดือนมีนาคม 2569) จากภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปีขยายตัว 1.5%
*เศรษฐกิจภาคเหนือ คาดโต 0.5-1.5% ชะลอจาก 1.4-2.4%
- ภาคเกษตร หดตัวเล็กน้อย โดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากแนวโน้มปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศครึ่งหลังของปีอาจไม่เอื้ออำนวยเท่าปีก่อน รวมทั้งราคาพืชสำคัญตกต่ำ ไม่จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มการเพาะปลูกและบำรุงรักษา
- ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง ตามการสีข้าวที่ลดลงเล็กน้อยตามปริมาณวัตถุดิบเกษตร ส่วนผักและผลไม้แช่แข็งและแปรรูปทรงตัว ด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง ตามวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ขาขึ้น และความต้องการของตลาดในกลุ่ม DataCenter และ AI ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- ภาคการค้า ขยายตัวชะลอลง คาดว่าการฟื้นตัวของกำลังซื้อยังคงเป็นไปอย่างจำกัด จากรายได้ที่อ่อนแอและหนี้ครัวเรือนสูง อย่างไรก็ดี มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องทำความเย็นเพิ่มขึ้น ตามแนวโน้มสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ขณะที่สินค้าวัสดุก่อสร้างคาดว่าทรงตัว
- ภาคก่อสร้าง ทรงตัว การก่อสร้างภาครัฐลดลง แม้โครงการส่วนใหญ่จะสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องภายใต้งบลงทุนปี 69 และงบผูกพัน แต่การเบิกจ่ายงบลงทุนปี 70 คาดว่าล่าช้าและกระทบในช่วงไตรมาสสุดท้าย ขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าปรับดีขึ้นบ้างในช่วงครึ่งหลังของปี ตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจากอุปทานในบางพื้นที่ทยอยลดลง
- โรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย ตามจำนวนและรายรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชะลอลง โดยเฉพาะตลาดชาวจีนที่ยังมีข้อจำกัดในการฟื้นตัวและพฤติกรรมการเปลี่ยนไปท่องเที่ยวประเทศอื่น อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส่งผลให้รายรับผู้เยี่ยมเยือนในภาพรวมเพิ่มขึ้น และทำให้รายได้ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารขยายตัว
*เศรษฐกิจภาคอีสาน คาดหดตัว -0.5 ถึงโต 0.5% จาก 0.1-1.1%
- ภาคเกษตร ขยายตัว จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในช่วงปี 68 ถึงต้นปี 69 ทำให้ผลผลิตยางพาราขยายตัว รวมถึงผลผลิตอ้อยที่ขยายตัวตามการเร่งเก็บเกี่ยวที่เลื่อนจากปีก่อน ขณะที่มันสำปะหลังยังลดลงจากพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ลดลงและผลของโรคใบด่างที่ยังมีอยู่
- ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากการผลิตเพื่อการส่งออกในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ขาขึ้น และความต้องการของตลาดในกลุ่ม Data Center และ AI ที่ยังขยายตัวต่อเนื่องและการผลิตเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะเสื้อผ้ากีฬาที่ยังขยายตัว ขณะที่การผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากผลผลิตอ้อยเหลื่อมปีที่จะเข้าหีบในช่วงต้นปี 69 อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องดื่มเพื่อจำหน่ายในประเทศหดตัว ตามกำลังซื้อที่เปราะบาง
- ภาคการค้า หดตัว จากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอและภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย
- ภาคก่อสร้าง กลับมาหดตัว จากการก่อสร้างภาครัฐที่กลับมาหดตัว ตามงบลงทุนปี 70 ที่คาดว่าล่าช้า ขณะเดียวกันการก่อสร้างภาคเอกชนยังคงหดตัวต่อเนื่อง ตามภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังหดตัว
- โรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งไทยและต่างชาติ จากแรงสนับสนุนที่ยังมีอยู่ รวมถึงกิจกรรมขนาดใหญ่ในช่วงต้นปี อาทิ MotoGP ที่บุรีรัมย์ งานมาราธอนระดับนานาชาติ ที่บุรีรัมย์และขอนแก่น รวมทั้ง งานพืชสวนโลกที่อุดรธานีซึ่งจะจัดในช่วงปลายปี
*เศรษฐกิจภาคใต้ คาดโต 1.0-2.0% จาก 1.2-2.2% ปี 68
- ภาคเกษตร ขยายตัวในพืชสำคัญทุกชนิดโดยเฉพาะทุเรียน ตามผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยกว่าปีก่อน
- ภาคอุตสาหกรรม หดตัวจากความต้องการของคู่ค้าที่ชะลอลงตัว และผลกระทบของนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ส่งผลให้การผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ไม้ยางแปรรูป และยางพาราแปรรูปลดลง ประกอบกับการผลิตถุงมือยางหดตัวต่อเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาของสินค้าจีนในตลาดส่งออกอื่นนอกจากสหรัฐฯ ด้านการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ คาดว่าปรับลดลงในปี 69 ตามผลผลิตที่ชะลอลงหลังเร่งไปในปี 68
- ภาคการค้า ทรงตัว จากกำลังซื้อที่อ่อนแอตามแนวโน้มรายได้ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรที่หดตัว อย่างไรก็ดี การขายยานยนต์และสินค้าวัสดุก่อสร้างคาดว่าขยายตัวเล็กน้อย จากผลของอุทกภัยปลายปีก่อน รวมถึงการขายส่งสินค้าเกษตรที่ขยายตัวตามผลผลิตเกษตรที่เพิ่มขึ้น
- ภาคก่อสร้าง หดตัวจากผลกระทบการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนปี 2570 ที่คาดว่าล่าช้าทำให้การก่อสร้างภาครัฐหดตัว ด้านการก่อสร้างภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย
- โรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัว ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะสัญชาติจีน และอินเดีย ที่ปรับดีขึ้น ตามการเปิดเส้นทางการบินใหม่ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม คาดว่านักท่องเที่ยวยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอลงตัว