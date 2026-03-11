บอร์ดCFARM อนุมัติจ่ายปันผล ตอกย้ำนโยบายดูแลผู้ถือหุ้น

ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมวงเงิน 11.6 ล้านบาท สะท้อนความมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น พร้อมเดินหน้าบริหารธุรกิจอย่างมั่นคงตามนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยนางสาวมธุชา จึงธนสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM ผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ประจำปี 2568 โดยเปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 11.6 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อนดำเนินการต่อไป
โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่ กระแสเงินสดสุทธิ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมถึงแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน
สำหรับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงิน เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตและการขยายธุรกิจในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ด้านผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ว่า บริษัทมีรายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธสัญญา 207.15 ล้านบาท ลดลง 2.05% จากปีก่อนที่ 211.49 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิได้ 10.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.93% จาก 10.14 ล้านบาทในปีก่อนหน้า สะท้อนประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุนและการบริหารจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิผล