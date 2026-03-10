ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.65-แข็งค่าสวนทางดอลลาร์ฯ-ราคาน้ำมันในตลาดโลก

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(10 มี.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.09 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทและสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชียแข็งค่าขึ้น สวนทางเงินดอลลาร์ฯ และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลงท่ามกลางแรงขายทำกำไร หลังจากที่ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณว่า สงครามกับอิหร่านน่าจะยุติลงในเร็ว ๆ นี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 8,275 ล้านบาท และ 4,008 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.50-31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ. ของสหรัฐฯ