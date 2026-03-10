หุ้นปิดพุ่ง 22.79 จุดยืนแกร่งเหนือ 1,400 จุด คลายกังวลสงครามชั่วคราว-น้ำมันย่อ จับตาความผันผวน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,405.76 จุด เพิ่มขึ้น 22.79 จุด (+1.65%) มูลค่าซื้อขาย 68,215.53 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีรีบาวด์ โดยทำจุดต่ำสุด 1,393.03 จุด และจุดสูงสุด 1,417.43 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 382 หลักทรัพย์ ลดลง 127 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 145 หลักทรัพย์
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้รีบาวด์ตามตลาดภูมิภาค ระดับการปรับขึ้นเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
วานนี้ดัชนี SET ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงท้ายตลาดเป็นโมเมนตัมบวกต่อเนื่อง บรรยากาศการลงทุนได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ย่อตัวลงหลังกลุ่มประเทศ G7 เตรียมหารือระบายน้ำมันสำรอง รวมทั้งสหรัฐเล็งเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ การปะทะเมื่อเทียบกับช่วงแรกเริ่มลดลง ทำให้ความผันผวนน้อยลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่คลี่คลายลงทั้งหมด
ตลาดหุ้นบ้านเราได้แรงหนุนหลักจากการปรับขึ้นของหุ้น DELTA และแรงซื้อกลับในหุ้นที่เผชิญแรงขายมากเกินไป โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นที่อาจไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามมากอย่างที่กังวล
สำหรับแนวโน้มวันพรุ่งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีความผันผวนค่อนข้างมาก รวมถึงรอผลการประชุม G7 ว่าจะระบายน้ำมันสำรองออกมาหรือไม่ รวมทั้งพัฒนาการความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน โดยให้กรอบแนวรับ 1,380 จุด และแนวต้าน 1,430 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,331.30 ล้านบาท ปิดที่ 256.00 บาท เพิ่มขึ้น 11.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 4,445.06 ล้านบาท ปิดที่ 140.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,714.34 ล้านบาท ปิดที่ 188.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,011.34 ล้านบาท ปิดที่ 33.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,919.16 ล้านบาท ปิดที่ 56.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท