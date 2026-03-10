กสิกรไทยแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราววันที่15มี.ค.69

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ช่วง 01:00 - 06:00 น. ของวันที่ 15 มี.ค. 69
ธนาคารกสิกรไทยแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 01:00 น. – 06:00 น. โดยช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนี้
• รายการฝาก ถอน โอน เติมเงิน และชำระบิลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารกสิกรไทยในทุกช่องทาง
• การรับโอนเงินจากทุกธนาคารในทุกช่องทาง
• การสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการในทุกช่องทาง
• การเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือบัตรเงินด่วน Xpress Cash
ทั้งนี้ บัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภทสามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามปกติ กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก