รายย่อยช้อนหุ้น 4 หมื่นล้าน...คิดผิดหรือคิดถูก / สุนันท์ ศรีจันทรา

นับตั้งแต่สงครามสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากขึ้น ไม่มีวันใดที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศจะถอยใจเทขายหุ้นทิ้ง แต่กลับลุยกวาดเก็บหุ้นมาตลอด โดยมียอดซื้อสุทธิสะสมรวมจากวันจันทร์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา จนสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม รวมทั้งสิ้น 40,082 ล้านบาท และเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ซื้อหุ้นสวนภาวะสงคราม
หุ้นที่นักลงทุนรายย่อยเก็บสะสมในช่วงสถานการณ์สงคราม เป็นหุ้นที่มีต้นทุนสูง เพราะราคาหุ้นปรับตัวลงมาตลอด จากจุดสูงสุดที่ดัชนีฯ เคยไต่ขึ้นไปที่ระดับประมาณ 1545 จุด เมื่อสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่าน ราคาหุ้นทรุดลงต่อเนื่อง โดยลงไปต่ำสุดในรอบนี้ที่ระดับ 1331.23 จุด ระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม หรือร่วงลงกว่า 80 จุด
แต่ดีดตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1382.97 จุด ลดลงเพียง 27.40 จุด
นักลงทุนทุกกลุ่มหวั่นไหวในผลกระทบจากสงคราม และทยอยเทขายหุ้นทิ้งลดความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติ พอร์ตโบรกเกอร์ หรือนักลงทุนสถาบันในประเทศ แต่รายย่อยสวนไฟสงคราม ปักหลักซื้อหุ้น ไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลง
นักลงทุนรายย่อยประเมินว่า สงครามอิหร่านอาจไม่ยืดเยื้อ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงระยะสั้น หุ้นที่รูดลงมาจึงเป็นโอกาสในการซื้อของถูก แต่ตลอดสัปดาห์ที่เข้าไปช้อนซื้อ รายย่อยคิดผิดมาตลอด
เพราะสงครามยังดำเนินต่อไป ลุกลามบานปลายในหลายประเทศย่านตะวันออกกลาง หุ้นทั่วโลกแดงฉานเพราะถูกผลกระทบ
นักลงทุนรายย่อยต้องแบกต้นทุนราคาหุ้นที่ซื้อเข้าพอร์ต เจ็บตัวกันถ้วนหน้า
วันจันทร์ที่ผ่านมา แม้ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ หรือดัชนีฯ ดาวโจนส์ล่วงหน้าของสหรัฐจะร่วงกว่า 1 พันจุด ระหว่างที่ตลาดหุ้นไทยยังเปิดทำการซื้อขายอยู่ แต่นักลงทุนรายย่อยไม่ได้ย่อท้อ และยังคงช้อนหุ้นต่อไป ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมา กวาดหุ้นจากนักลงทุนอีก 3 กลุ่มที่เทขาย
เพียงแต่การช้อนซื้อหุ้นไม้สุดท้ายของรายย่อยเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม มีสิทธิได้ลุ้นทำกำไรเป็นรางวัลตอบแทนในความกล้า
เพราะสถานการณ์ตลาดหุ้นสหรัฐพลิกฟื้น จากดัชนีฯ ดาวโจนส์ที่ลบนับ 1000 จุด เด้งกลับขึ้นมาบวก หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศสงครามอิหร่านใกล้ยุติ ทำให้นักลงทุนสหรัฐแห่กันไล่ช้อนซื้อหุ้นคืน
ราคาทองคำเมื่อวันจันทร์พุ่งทะยานขึ้นมาใหม่ แต่ราคาน้ำมันทรุดฮวบลงแรง ขณะที่ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียฟื้นคืนชีพ กระดานหุ้นเขียวสดใส และจะส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยดีดตัวแรงขึ้นมาด้วย
การช้อนหุ้นซื้อดักเก็งกำไร โดยหวังว่าสถานการณ์สงครามจะคลี่คลาย นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสสมหวังกันจริง ๆ แล้ว เพราะหากสงครามใกล้ยุติจริงตามที่ทรัมป์ประกาศ
สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกจะลดความผันผวน ไม่ว่าทองคำ น้ำมัน และตลาดหุ้น
รอบ 7 วันที่ผ่านมา นักลงทุนรายย่อยแบกหุ้นไว้เต็มบ่า หลังจาก 3 ปีก่อนหน้า ติดหุ้นยอดดอย โดยมียอดซื้อสะสมเดิมอยู่กว่า 3.8 แสนล้านบาท
ถ้าสงครามอิหร่านครั้งนี้ รายย่อยประเมินผิดพลาด หุ้นที่กวาดซื้อมาเพิ่มอีกกว่า 4 หมื่นล้านบาท จะต้องติดดอยสูงกันเพิ่มขึ้นอีก
แต่ดูเหมือนรายย่อยจะรอดตาย เพราะอย่างน้อยเริ่มมีสัญญาณการยุติสงครามแล้ว และหุ้นทั้งโลกกำลังตอบรับ
เปิดการซื้อขายหุ้นวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้เวลาที่นักลงทุนรายย่อยจะเอาคืน เทขายทำกำไรได้เสียที
หุ้นที่ซื้อมาในราคาต่ำ ๆ เมื่อขึ้นมามีกำไร ควรชิงขายออกมา เพราะสงครามอิหร่านยังไม่ปิดฉากอย่างเบ็ดเสร็จ
ถ้าสงครามยังปะทุอยู่ หุ้นมีโอกาสกลับมาผันผวนรุนแรงได้อีกครั้ง จึงอย่ามองโลกสวยเกินไป และไม่โลภเมื่อมีโอกาสขายทำกำไร