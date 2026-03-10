เงินเฟ้อเดือนก.พ.ยังติดลบ-จับตาราคาน้ำมันพุ่งกดดันจีดีพี-กำลังซื้อเปราะบาง

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ระบุอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ก.พ. 69 อยู่ที่ -0.88%YoY ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ตามราคาพลังงานที่ลดต่ำลงกว่าปีก่อน ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ %0.56YoY ทรงตัวจากเดือนก่อนที่ 0.60%YoY แต่อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยและชาติในเอเชียเพิ่มสูงขึ้น โดย ณ 9 มี.ค. 69 ราคาน้ำมันดิบสูงกว่า 100 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำให้ต้องจับตาผลกระทบต่อต้นทุนผู้ผลิต หากราคาพลังงานทรงตัวในระดับสูงเป็นเวลานาน การอุดหนุนของรัฐอาจมีข้อจำกัด ซึ่งจะมีส่วนเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ ขณะที่กำลังซื้อในประเทศยังคงเปราะบาง
ส่วนงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)ระบุแม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังติดลบ แต่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลต่อราคาพลังงานและต้นทุนการผลิต เนื่องจากไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิในสัดส่วนที่สูง (13% ของการนำเข้ารวม) และพึ่งพาแหล่งนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเป็นหลัก (สัดส่วนราว 55%) หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กดดันให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นสู่ระดับเฉลี่ย 85-90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ GDP ลดลงจากกรณีฐานราว 0.2-0.3% แต่หากสถานการณ์รุนแรงและยืดเยื้อจนกดดันให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นสู่ระดับเฉลี่ย 110-130 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นและอาจทำให้ GDP ลดลงจากกรณีฐานราว 0.6-0.9% (ดังตาราง) ทั้งนี้ ผลกระทบจะมากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันสำรอง (ล่าสุดทางการระบุว่าอยู่ที่ 95 วัน) รวมทั้งมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมัน อาทิ การตรึงราคาน้ำมันดีเซลผ่านกองทุนน้ำมัน เป็นต้น