ทิ้งหุ้นท่องเที่ยว-โรงพยาบาล / สุนันท์ ศรีจันทรา

บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CGSI ชิ้นล่าสุดที่ออกเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แนะให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มโรงพยาบาล เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
ตั้งแต่สงครามตะวันออกกลางเปิดฉากขึ้น ทั้งหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและโรงพยาบาลถูกเทขาย จนราคาทรุดลงแรง
โรงพยาบาลที่มีลูกค้าคนไข้จากตะวันออกกลาง โดยเฉพาะบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH จะเผชิญผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากผู้ป่วยประเทศในเขตภาวะสงครามไม่อาจเดินทางออกนอกประเทศได้
ขณะที่หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหุ้นโรงแรม หุ้นค้าปลีก หุ้นสนามบิน หรือหุ้นสายการบิน ได้รับผลกระทบตามไปด้วย เพราะนอกจากจะขาดลูกค้าจากตะวันออกกลางแล้ว ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ภาวะเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มพุ่งขึ้น และตั๋วเครื่องบินที่ปรับตัวขึ้น จะทำให้การท่องเที่ยวทั่วโลกซบเซาลง
หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเริ่มจะฟื้นตัว ราคากำลังไต่ระดับสร้างจุดสูงสุดใหม่ แต่สงครามตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้น ทำให้นักลงทุนแห่เทขายหุ้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จนราคาดิ่งลงต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งกำลังมีแนวโน้มที่ดี เพราะนักท่องเที่ยวจีนเริ่มแห่กลับเข้าประเทศไทย
โดยช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยแล้ว 6.54 ล้านคน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 4.2% แต่ข้อมูลที่น่าสนใจคือ นักท่องเที่ยวจากจีนมีจำนวนทั้งสิ้น 1.07 ล้านคน
โดยเข้ามาท่องเที่ยวอย่างคับคั่งช่วงเทศกาลตรุษจีน และทำให้เกิดความหวังว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนจะแห่เข้ามาเที่ยวประเทศไทย หลังจากมีปัญหาหลายด้านที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง
ขีปนาวุธ โดรนพลีชีพ ของสหรัฐ อิสราเอล กับอิหร่านที่ถล่มใส่กันในย่านตะวันออกกลาง ไม่ได้ทำลายอาคารบ้านเรือนและคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังทำลายบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกด้วย
โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทย ซึ่งช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 ครองแชมป์ตลาดหุ้นที่เติบโตมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากตลาดหุ้นเกาหลีใต้และไต้หวัน
ยังไม่มีคำแนะนำจากโบรกเกอร์รายใดให้รอจังหวะช้อนเก็บหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและการท่องเที่ยว
แม้ราคาหุ้นทั้งสองกลุ่มจะปรับตัวลงมาหนักก็ตาม
เพราะหากสงครามยืดเยื้อ ผลประกอบการหุ้นโรงพยาบาลและกลุ่มท่องเที่ยวในปีนี้จะย่ำแย่หนัก และราคาหุ้นที่ทรุดลงมาอาจยังไม่ได้ซึมซับรับผลกระทบทั้งหมด
ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดเมื่อปี 2563 กลุ่มท่องเที่ยวโดนหนักมาแล้ว สงครามที่ยังไม่มีสัญญาณการสิ้นสุดในตะวันออกกลาง เป็นมรสุมลูกใหม่ที่พุ่งเข้าใส่หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวอย่างจัง
หุ้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT กำลังตั้งลำได้ดี หุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI อาการไม่ดีอยู่แล้ว รวมทั้งหุ้นบริษัท เอเชีย เอวีเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV รวมทั้งหุ้นโรงแรมและกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สัปดาห์ที่ผ่านมาเหี่ยวเฉากันยกแผง
หุ้นที่ถูกผลกระทบทุกกลุ่มเฝ้ารอคอยข่าวสงครามตะวันออกกลางคลี่คลาย เพราะจะเป็นข่าวดีชิ้นใหญ่ที่จะช่วยให้หุ้นหยุดร่วง และพร้อมจะดีดกลับขึ้นมาใหม่
เช่นเดียวกับนักลงทุนที่เฝ้ารอจังหวะช้อนซื้อหุ้นโรงพยาบาลและหุ้นท่องเที่ยว ถ้ามีสัญญาณสงครามใกล้สงบ
แต่ตอนนี้ไม่มีใครเสี่ยงเข้าไปสู้ เพราะถ้าสงครามลุกลามบานปลาย ทั้งหุ้นโรงพยาบาลและหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ยังตกเป็นเป้าหมายในการทุบขายอยู่
ในยามหน้าสิ่วหน้าขวาน เล่นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวคงไม่น่าสนุก เข้าหุ้นโรงพยาบาลอาจต้องบาดเจ็บหนัก