หุ้นปิดเช้าพุ่ง 21.20 จุด รีบาวด์รับแรงหนุน DELTA จับตาน้ำมันยังผันผวน-การเมืองเปิดสภาฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ 1,404.17 จุด เพิ่มขึ้น 21.20 จุด (+1.53%) ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 37,308 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีรีบาวด์หลังร่วงแรง โดยทำจุดต่ำสุด 1,393.03 จุด และจุดสูงสุด 1,411.11 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัวตามภูมิภาค แม้ช่วงเปิดตลาดจะดีดขึ้นมาแรงแต่มีจังหวะย่อลงมา โดยมองว่าการฟื้นตัวยังไม่แรงเนื่องจากราคาน้ำมันมีความผันผวนแม้ปรับลงมาต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลแล้วแต่มีจังหวะขยับขึ้นไปเหนือ 90 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่งผลให้ตลาดแกว่งผันผวนตามไปด้วย ขณะที่แรงหนุนหลักเช้านี้มาจากหุ้น DELTA
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังเคลื่อนไหวแดนบวกได้ต่อเนื่องหากไม่มีข่าวลบเข้ามาเพิ่มเติม หรือราคาน้ำมันไม่ดีดขึ้นไปแรงอีก แนะนำติดตามพัฒนาการสงครามในตะวันออกกลางและราคาน้ำมัน ขณะที่ปัจจัยในประเทศติดตามประเด็นการเมืองคาดว่าจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 14 มี.ค.นี้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,385-1,400 จุด และแนวต้าน 1,410-1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,776.69 ล้านบาท ปิดที่ 254.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,415.40 ล้านบาท ปิดที่ 188.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,242.87 ล้านบาท ปิดที่ 139.00 บาท ลดลง 5.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,658.22 ล้านบาท ปิดที่ 56.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
BDMS (XD) มูลค่าการซื้อขาย 1,575.27 ล้านบาท ปิดที่ 18.70 บาท ลดลง 0.50 บาท