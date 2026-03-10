ORN เข้า JUMP+ยกระดับมาตรฐานองค์กร

อรสิริน โฮลดิ้ง ประกาศขานรับโครงการ JUMP+ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับมาตรฐานองค์กรทุกมิติ ธรรมาภิบาล - เพิ่มมูลค่าธุรกิจ - ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งมั่นเป็นบริษัทจดทะเบียนคุณภาพเติบโตมั่นคงระยะยาว
นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือ และหัวเมืองท่องเที่ยว ประกาศยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เข้าร่วมโครงการ JUMP+ "โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน" จัดตั้งโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตอกย้ำความมุ่งมั่นการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ เป็นการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนของ ORN ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทวางแผนงานหลักมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรผ่าน 3 มิติสำคัญ ดังนี้
1.การยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (Governance Excellence) มุ่งปฏิรูประบบ การเปิดเผยข้อมูล ให้มีความเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเข้าถึงง่ายสำหรับนักลงทุนทุกกลุ่ม ผ่านการวางโครงสร้างการรายงานข้อมูลตามมาตรฐานตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ข้อมูลส่งถึงมือผู้ถือหุ้นอย่างรวดเร็วและเท่าเทียม พร้อมยกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกขั้นตอน เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่โปร่งใสตรวจสอบได้
2.กลยุทธ์การเติบโตและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ เดินหน้าสร้าง New S-Curve และเพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไรผ่าน 4กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การจับมือพันธมิตรธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาด, การขยายฐานโครงการที่อยู่อาศัยไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์ใหม่ๆ นอกจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านระบบดิจิทัลและการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless) เพื่อลดขั้นตอน ลดรอบเวลาการอนุมัติ และแก้ปัญหาคอขวดงานเอกสาร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์โดยเน้นความหลากหลายของรูปแบบโครงการ
3.การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) มุ่งมั่นการมีส่วนร่วมลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Decarbonization) โดยบูรณาการแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบโครงการจนถึงการบริหารจัดการ เพื่อเป้าหมายการเป็นองค์กรอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อโลก
นายอรรคเดช กล่าวเสริมว่า การเข้าร่วม JUMP+ ไม่เพียงจะเข้ามาช่วยให้บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น แต่ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ในทุกมิติ สร้างองค์กรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย