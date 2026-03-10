ตลท.เชือด 3 หุ้น สั่งแขวน NC เซ่นส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ TSR-TTCL-WSOL จ่อคิวถูกเพิกถอน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งดำเนินการกับ 3 บริษัท บมจ.ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น [TSR] บมจ.ทีทีซีแอล [TTCL] และบมจ.ดับบลิว เอส โอ แอล [WSOL] ตามที่ทั้ง 3 บริษัทนำส่งงบการเงินประจำปี 68 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ส่งผลให้หลักทรัพย์ดังกล่าวมีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการดังนี้
1. ประกาศให้ 3 หลักทรัพย์มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน จากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป
2. ให้ TSR และ WSOL เปิดเผยแนวทางดำเนินการแก้ไข เหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดเวลาของการดำเนินการดังกล่าว หรือแนวทางที่เลือกฟื้นฟูกิจการ หรือทางเลือกอื่นใด (ถ้ามี) และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 10 เมษายน 2569
สำหรับกรณี TTCL ขอให้บริษัทแจ้งว่านอกเหนือจากการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้ว บริษัทจะมีทางเลือกอื่นใดในการดำเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 10 เมษายน 2569
3. เมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อ 2 และบริษัทจดทะเบียนทั้ง 3 บริษัทได้แจ้งแนวทางดำเนินการอย่างครบถ้วนชัดเจนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้เป็นเวลา 1 เดือน และเมื่อครบเวลาดังกล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ
หากบริษัทไม่แจ้งหรือยืนยันทางเลือกภายในกำหนดเวลา ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่อนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
4. ให้บริษัทจดทะเบียนทั้ง 3 บริษัท เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 หากครบกำหนดเวลาแล้วบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไป
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มของทั้ง 3 บริษัท พร้อมทั้งติดตามการนำเสนอแนวทางการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป