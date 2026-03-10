ADD ตัดทิ้งธุรกิจ เน้น Core Business  หนุนผลงานโต

“ แอดเทค ฮับ ” ปรับแผนตัดใจทิ้งธุรกิจเสี่ยงลุย Core Business กินยาว Revenue Sharing พร้อมประกาศศักดาหุ้น Cash Cow โชว์สถานะการเงินแกร่งสวนกระแสเศรษฐกิจ ด้วยกระแสเงินสดในมือทะลุ 200 ล้านบาท ชูจุดแข็ง “Zero Debt” ไร้ภาระหนี้ ล่าสุดบอร์ดเคาะจ่ายปันผล 0.09 บาทต่อหุ้น จ่อขึ้น XD 17 มี.ค.นี้
นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และให้บริการดิจิทัลโซลูชัน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 17 เมษายน 2569
“ADD จ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องในระดับเกือบ 100% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี สะท้อนให้เห็นถึง ความแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ แม้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจ จะมีความท้าทาย แต่ธุรกิจหลัก (Core Business) ยังคงสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ที่สำคัญบริษัทฯ ไร้ภาระหนี้สิน (Zero Debt) มีสภาพคล่องสูง และมีกระแสเงินสดในมือหากนับรวมกับเงินที่จะได้รับจากการขายคืนหุ้น Glory - Oceanอยู่ที่ระดับมากกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง สามารถขยายการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ”
สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 373.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.79% จาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ดิจิทัลคอนเทนต์ มีรายได้ 118.48ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.83% กำไรขั้นต้น 29.68 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 25.05%, ดิจิทัลโซลูชัน มีรายได้รวม 113.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.94% กำไรขั้นต้น 55.49 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 48.85% และการตลาดดิจิทัล มีรายได้ 141.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.77% กำไรขั้นต้น 40.86 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 28.82% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 41.36ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.88% จากปีก่อน แม้บริษัทฯ ยังต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8.69 ล้านบาท แต่ผลประกอบการโดยรวมยังเติบโตแข็งแกร่งจากการลงทุนในธุรกิจ Music Monetization
นายสมโภช กล่าวถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 ว่า สำหรับการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการ “รีสตาร์ทธุรกิจใหม่” โดยหันกลับมาโฟกัสในธุรกิจหลัก (Core Business) โดยเฉพาะการให้บริการระบบสนับสนุนแก่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Operator) ทั้งการพัฒนาระบบ โหวตแคมเปญระดับประเทศ ระบบเสียงรอสายรูปแบบใหม่ จนถึงการพัฒนาระบบแลกคะแนนสะสม (Point Redemption) ให้กับกลุ่มสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบของส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ที่มั่นคงและต่อเนื่อง มีผลกำไรในระดับมากกว่า 40 ล้านบาทต่อปี และยังเป็นการเติบโตสอดคล้องกับแคมเปญการตลาดของกลุ่มพันธมิตร
“การกลับมาเน้นธุรกิจหลัก พร้อมกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและไร้หนี้สิน จะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ปกป้องความเสี่ยงให้กับนักลงทุน และพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ที่เหมาะสมในอนาคตได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทย่อย เพื่อตัดลดความเสี่ยง จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงผู้ประกอบการด้านคอนเทนต์มีข้อจำกัดจาก Social Media Platform มากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติขายคืนหุ้นของ กลอรี่ ลิมิเต็ด (Glory Limited) (“GLORY”) ซึ่งประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนการสร้างรายได้จากเพลง (Music Monetization) และ โอเชียน ไชน์ ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด (Ocean Shine Far East Limited) (“OCEAN”) ซึ่งประกอบกิจการผลิตเพลงเพื่อประกอบวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆ ในช่องทางออนไลน์ (Social Media Platform) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ส่งผลให้หลังจากนี้ ADD จะลดภาระต้นทุนจากบริษัทย่อยดังกล่าว
โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้รับรู้กำไรจากการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเข้ามาในงบปี 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ภาพรวมงบการเงินในปี2569 จะมีความ “คลีน” และปราศจากปัจจัยกดดันจากการลงทุนภายนอก