SPREME ปักหมุดรายได้ปี 69 โต 20-25% นิวไฮ

“สุพรีม ดิสทิบิวชั่น “ตั้งเป้ารายได้ปี 69 โตแรง! 20-25% ทำนิวไฮนับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ฟากซีอีโอเผย ชูธุรกิจเช่าระบบไอทีครบวงจรโดดเด่น เดินหน้ากลยุทธ์เพิ่ม Recurring Income สอดรับกระแสนโยบายรัฐเช่าใช้แทนการซื้อขาด ล่าสุดโชว์ Backlog กว่า 3,991 ล้านบาท ทยอยรับรู้ยาวต่อเนื่อง 5 ปี พร้อมเข้าประมูลงานใหม่มูลค่า 3,000 ล้านบาท หนุนการเติบโตมั่นคง
นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (SPREME) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ในฐานะผู้ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 20-25% ทำสถิติสูงสุดใหม่ (New high) นับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปี 2567
โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจให้เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (SI) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐด้านการเช่าใช้แทนการซื้อขาด เนื่องจากมีความคุ้มค่าและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งสินค้าไอทีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของ SPREME มีการจัดสรรงบประมาณชัดเจน ดังนั้น จึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ในเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และคาดว่าในปีนี้รายได้จากธุรกิจให้เช่าจะเติบโต 60-70%
“SPREME เป็นบริษัทแรกๆ ที่ได้รับงานประมูลโครงการเช่าจากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์การเพิ่ม Recurring Income เพื่อการเติบโตมั่นคง เพราะรายได้จากธุรกิจนี้จะทยอยรับรู้ยาวต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งรูปแบบงานที่สำคัญ คือ เราเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับภาครัฐ ที่มีการจัดสรรงบประมาณชัดเจน จึงไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับผลกระทบหากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น และในปีนี้เรามีแผนจะเข้าประมูลงานใหม่รวมมูลค่าราว 3,000 ล้านบาท”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มี Backlog รอส่งมอบและรับรู้รายได้อยู่ทั้งสิ้น 3,991.04 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยส่งมอบและรอรับรู้รายได้ภายในปี 2569 ประมาณ 971.78 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปี 2570-2574 ซึ่ง Backlog ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ (Mega project) ที่อยู่ระหว่างทำสัญญาและส่งมอบอุปกรณ์
อนึ่ง ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,567.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 697.70 ล้านบาท หรือ 80.22% มีกำไรสุทธิ 160.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.86 ล้านบาท หรือ 17.40% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้น 19.29% ทั้งนี้ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 28 เมษายน 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อขอมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวในวันที่ 22 เมษายน 2569