หุ้นรีบาวด์ตาม ตปท.หลังราคาน้ำมันลงต่ำ 100 เหรียญ คาดหวังสงคราม ตอ.กลางจบเร็ว

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่ารีบาวด์ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ และตามตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ที่ฟื้นตัวตามกัน หลัง
จากที่ราคาน้ำมันดิบมีการย่อตัวลงมาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล จากการที่ประชุม G7 มีการประชุมเพื่อระบาย
น้ำมันสำรองออกมา ทำให้ความกังวลราคาน้ำมันพุ่งสูงลดลงมาบ้าง
ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐระบุสหรัฐจะเข้าไปควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงสามารถขนส่งได้ อีกทั้งตลาดคาดว่าสงครามได้เข้าสู่จุดพีคแล้ว และอาจจะมีโอกาสที่เห็นสงครามจบลงได้เร็ว ทำให้ตลาดคลายกังวลลงมาบ้าง แต่ยังต้องระวังความผันผวน เพราะสถาการณ์ก็ยังมีความไม่แน่นอน โดยให้แนวต้าน 1,425-1,430 จุด แนวรับ 1,370-1,375 จุด