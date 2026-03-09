ก.ล.ต. ลุยปราบแก๊งทุนเทาฟอกเงินข้ามชาติ เล็งขยายผลเอาผิดในไทย

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเกมรุกผนึกกำลังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เร่งสะสางปมร้อนเครือข่ายทุนเทาฟอกเงินข้ามชาติ หลังหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินสิงคโปร์เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบ บุกตรวจค้นยึดทรัพย์สินมหาศาลทั้งในบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ พร้อมรวบตัวกรรมการกองทุน แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส (ซีเอไอ) ไปดำเนินคดี ด้านโฆษก ก.ล.ต. ยืนยันความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสีเทา และพร้อมขยายผลเอาผิดขั้นเด็ดขาด หากพบการเชื่อมโยงมายังประเทศไทย
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ในฐานะโฆษก ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสีเทา โดยระบุถึงกรณีที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนว่า หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์ ได้เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นและดำเนินการยึดทรัพย์สินจำนวนมหาศาล ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ พร้อมทั้งได้จับกุมตัวกรรมการของกองทุน แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส หรือ ซีเอไอ ไปดำเนินคดี ภายหลังจากการตรวจสอบพบพฤติการณ์และความเชื่อมโยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ
นายเอนก ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีที่เกิดขึ้นข้างต้นถือเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศสิงคโปร์ ในส่วนของมาตรการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการสอบสวนและขยายผลอย่างเต็มที่ โดยได้มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปอย่างมาก