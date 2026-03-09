ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.10-แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ3เดือน-กังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(9 มี.ค.69)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือนที่ 32.19 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 32.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนที่ 31.94 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทอ่อนค่าผ่านแนว 32.00 ไปแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย หลังความเสี่ยงของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยกระดับขึ้นทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นทะลุแนว 100 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นในเอเชีย และสถานะฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,771 ล้านบาท และ 2,543 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.00-32.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ และยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ.