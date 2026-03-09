“ปรีดา เรียลเอสเตท” สร้างชื่อระดับโลก กับ "โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์ "คอนโดหรู ติด Top 4 เวทีงานGlobal ณ กรุงลอนดอน

“ปรีดา เรียลเอสเตท” สร้างชื่อก้องโลก ส่งโครงการระดับมาสเตอร์พีซ “โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” ก้าวสู่เวที International Property Awards 2025–2026 ณ กรุงลอนดอน กับรางวัลทรงคุณค่า Asia Pacific Winner – Best Residential High Rise Development ก่อนทะยานเข้าสู่รอบ Global และได้รับการจัดอันดับเหนือผลงานอื่น อยู่ 1 ใน 4 โครงการอาคารชุดพักอาศัยอาคารสูง ที่ได้ชื่อว่า ดีที่สุดของโลก
นายปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทรู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่สามารถนำพา โครงการ “โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” คอนโดมิเนียมหรู มีมูลค่าโครงการสูงถึง 3,200 ล้านบาท เข้าถึงเวทีระดับโลก ในหมวดที่อยู่อาศัยอาคารสูงที่ดีที่สุดของโลก ซึ่งการติด Top 4 ของโลกในหมวดนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของบริษัท และของประเทศไทย รางวัล International Property Awards ในระดับ Global คือ เวทีที่รวมที่สุดจากทั่วโลก ซึ่งคอนโดมิเนียมไทย สามารถยืนอยู่แข็งแกร่งจนเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ สะท้อนมาตรฐานการพัฒนาอสังหาฯของไทย ไม่เป็นรองใคร ความสำเร็จครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร แต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญ ในการยกมาตรฐานระดับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย ขึ้นติดเวทีนานาชาติ
รางวัลอันทรงเกียรติ International Property Awards ดำเนินการมากกว่า 30 ปี ถือเป็นหนึ่งในเวทีที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล ในรอบ Global จะคัดเลือกผู้ชนะจาก 6 ภูมิภาคทั่วโลก โดยในหมวดนี้มีเพียง 4 โครงการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ ตัวแทนจากประเทศไทย( Asia Pacific winner), แคนาดา (America winner) , อาบูดาบิ (Arabia winner) , และโรมาเนีย (Europe winner) การที่โครงการคอนโดมิเนียมจากประเทศไทยสามารถยืนอยู่ใน Final Round ได้สะท้อนว่า มาตรฐาน High-Rise ของไทย ไม่เป็นรองใครในเวทีโลก ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จของหนึ่งโครงการ แต่คืออีกหนึ่งสัญญาณว่า “คอนโดมิเนียมไทย” ได้ก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างชัดเจน จากย่านพหลโยธิน–ประดิพัทธ์ สู่เวทีโลกที่กรุงลอนดอนนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าอสังหาริมทรัพย์ไทยพร้อมแข่งขันในระดับ Global
สำหรับบริษัทฯ ถือว่าความสำเร็จครั้งนี้คือก้าวสำคัญในการสร้างชื่อเสียงระดับสากล และตอกย้ำพันธกิจในการพัฒนาโครงการคุณภาพที่ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของไทยให้ยืนอยู่บนเวทีเดียวกับโครงการระดับแนวหน้า จากอเมริกาเหนือ ,ตะวันออกกลาง และยุโรป
“โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” ไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่โดดเด่นด้านทำเลใจกลางเมืองเท่านั้น แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ที่ผสาน การออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะแนวคิดการอยู่อาศัยที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบที่ทำให้โครงการได้รับการยอมรับในระดับ Asia Pacific และทะยานสู่เวที Global ได้สำเร็จ”
ด้านนางสาวปิยะฉัตร ปรีดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตท จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลของโครงการ แต่เป็นผลลัพธ์ของการยกระดับแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ ตั้งแต่การวางการออกแบบ ไปจนถึงมาตรฐานงานวิศวกรรม และการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามเชื่อว่าอนาคตของคอนโดมิเนียมอาคารสูง ไม่ได้วัดเพียงความสูงของอาคาร แต่ต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ผู้อยู่อาศัยได้รับ ดังนั้นโครงการโซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์ จึงถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดการสร้างคุณภาพชีวิตแนวตั้งที่ครบครัน ทั้งพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ ระบบภายในอาคารที่ทันสมัย มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล นอกจากยังมุ่งเน้นอาคารสีเขียว (Green Building Certification) โดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านโครงสร้าง,วัสดุตกแต่งอาคาร,งานระบบประกอบอาคาร ซึ่งให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างสรรโครงการที่อยู่อาศัยที่มุ่งเน้นความยั่งยืนในระยะยาวให้กับสังคมไทย การติด Top 4 ของโลกบนเวที International Property Awards ระดับ Global คือบทพิสูจน์ว่าโครงการจากประเทศไทยสามารถแข่งขันในมาตรฐานเดียวกับโครงการชั้นนำระดับโลกได้อย่างแท้จริง
โครงาการ โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์ พัฒนาในรูปแบบ Mixed-Use Lifestyle Complex อาคารสูง 50 ชั้น บนที่ดินเกือบ 4 ไร่ มูลค่ากว่า 3,200 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด “Live Worldticle Life – โลกความสุขแนวตั้งที่ครบที่สุด” บนทำเลศักยภาพย่าน โครงการโดดเด่นด้วยพื้นที่ส่วนกลาง 6 ชั้น และพื้นที่สีเขียวรวมเกือบ 2 ไร่ พร้อมแนวคิดการออกแบบที่เน้นการอนุรักษ์พลังงาน