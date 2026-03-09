กูรูชี้บิทคอยน์เข้าโซนซื้อ จบช่วงปรับฐานหนัก จังหวะทองก่อนทะยานรอบใหม่

บทวิเคราะห์ล่าสุดจากกูรูชื่อดังระดับโลกคริปโต ที่ออกมาส่งสัญญาณบวกต่อทิศทางของบิทคอยน์ โดยระบุชัดเจนว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของการปรับฐานอย่างหนักได้ผ่านพ้นไปแล้ว ขณะนี้ราคาได้ร่วงลงมาแตะโซนเข้าซื้อตามโมเดลการคำนวณขั้นสูงที่พิสูจน์ความแม่นยำมานานนับปี ชี้กรอบราคาปัจจุบันคือโอกาสทองในการสะสมพลัง ก่อนที่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่จะเริ่มต้นขึ้น พร้อมกางแนวรับสำคัญทางเทคนิคที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
เดฟ เดอะ เวฟ (Dave the Wave) นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 1.58 แสนรายบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สร้างความหวังให้กับนักลงทุนทั่วโลก โดยเขาระบุว่า บิทคอยน์ได้ก้าวเข้าสู่ โซนเข้าซื้อ (Buy Zone) อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็นผลจากการคำนวณผ่านโมเดลเส้นโค้งการเติบโตแบบลอการิทึม (Logarithmic Growth Curve หรือ แอลจีซี) โดยช่วงราคานี้จะเป็นจังหวะที่บิทคอยน์เกิดการแกว่งตัวเพื่อสะสมพลัง ก่อนที่จะเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นตามสถิติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
สำหรับโมเดลแอลจีซีนั้น ถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อพยากรณ์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของวัฏจักรตลาดบิทคอยน์ในภาพรวมระยะยาว โดยมีจุดเด่นในการกรองความผันผวนหรือสัญญาณรบกวนในระยะสั้นออกไป ทำให้มองเห็นแนวโน้มที่แท้จริงของตลาดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เดฟ เดอะ เวฟ ได้วิเคราะห์ผ่านกราฟของเขาว่า มีเหตุผลอันหนักแน่นที่ทำให้เชื่อได้ว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของการปรับฐานได้อยู่ข้างหลังเราแล้ว แม้ว่าประโยคนี้จะไม่ได้การันตีว่าช่วงเวลาแห่งการพักตัวจะไม่ยืดเยื้อ หรือราคาจะไม่สามารถปรับตัวลดลงไปได้อีก แต่หากราคาเกิดการปรับลดลง ก็มีแนวโน้มสูงที่จะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในโซนเข้าซื้อ และอยู่ในระดับที่นักลงทุนสามารถรับมือได้ ซึ่งความเชื่อมั่นนี้อิงจากผลงานความแม่นยำของโมเดลแอลจีซีที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปี 2561 ผสานกับการใช้เครื่องมือทางเทคนิคอย่างระดับการย่อตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci Retracement) ในการวัดรอบขาขึ้น
เมื่อเจาะลึกไปที่กราฟวิเคราะห์ กูรูรายนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า กรอบล่างสุดของโซนเข้าซื้อในปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมาณ 50,000 ดอลลาร์ ซึ่งน่าจะเป็นจุดต่ำสุดที่เป็นไปได้ที่บิทคอยน์อาจจะร่วงลงไปทดสอบ โดยประเมินจากประวัติความแม่นยำของโมเดลแอลจีซีตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ กราฟวิเคราะห์ดังกล่าวยังส่งสัญญาณเตือนว่า หากตลาดเกิดความผันผวนและมีการปรับฐานลงอีกระลอก บิทคอยน์มีแนวโน้มที่จะลงไปทดสอบและพบกับแนวรับสำคัญที่ระดับฟีโบนัชชี 0.382 หรือประเมินเป็นมูลค่าที่ราว 56,500 ดอลลาร์ ซึ่งเครื่องมือฟีโบนัชชีนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการวิเคราะห์ทางเทคนิค สำหรับใช้ประเมินหาจุดแนวรับและแนวต้านที่มีนัยสำคัญของสินทรัพย์ต่างๆ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด ณ เวลาที่รายงาน บิทคอยน์มีการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 67,242 ดอลลาร์ โดยขยับตัวบวกขึ้นเล็กน้อยที่ 0.15% ในรอบวัน สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะตลาดที่กำลังทรงตัวและรอดูทิศทางที่ชัดเจนต่อไป