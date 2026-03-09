LH Bank ปล่อยสินเชื่อสีเขียว'บ.อัลเตอร์วิม'จำนวน 635 ล้านบาท-ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กลุ่ม CP

นายมาร์ค เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)(LH BANK)กล่าวว่า ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) วงเงิน 635 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Generation Systems) หรือ โซลาร์รูฟท็อปให้กับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสะท้อนบทบาทของ LH Bank ที่สนับสนุนภาคธุรกิจให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยยกศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการในระยะยาว ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นายบวร เพียรพงศ์พาณิช ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด กล่าวว่า บริษัท อัลเตอร์วิม เป็นบริษัทด้านพลังงานสะอาด ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยวงเงินสินเชื่อสีเขียว ซึ่งบริษัทได้รับการสนับสนุนจาก LH Bank ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และพัฒนาโซลูชันพลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน