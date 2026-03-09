หุ้นปิดเช้าดิ่ง 42 จุด พิษสงครามตะวันออกกลางระอุ ผวาเงินเฟ้อพุ่งหลังน้ำมันดิบทะลุ 100 เหรียญ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,367.65 จุด ลดลง 42.72 จุด (-3.03%) ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 57,916 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าร่วงแรง โดยทำจุดต่ำสุด 1,344.82 จุด และจุดสูงสุด 1,370.65 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวลงแรงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยยังคงรับแรงกดดันจากปัจจัยสงครามไนตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยังคงยืดเยื้อ และยังไม่ทีท่าทีในการเจรจากันได้ ทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงกดดันต่อตลาดหุ้น
ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นไปแรงถึงกว่า 110 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบกับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อ และทิศทางของดอกเบี้ยที่อาจจะกลับมาปรับเพิ่มขึ้นได้หากเงินเฟ้อพุ่งสูง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลก
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่าย คาดแกว่งในแดนลบต่อเนื่อง ยังคงต้องรอติดตามสถาการณ์สงครามในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยให้แนวต้าน 1,370 จุด และแนวรับ 1,320 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 5,095.36 ล้านบาท ปิดที่ 145.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,048.07 ล้านบาท ปิดที่ 238.00 บาท ลดลง 17.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,769.04 ล้านบาท ปิดที่ 183.00 บาท ลดลง 5.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,038.73 ล้านบาท ปิดที่ 53.75 บาท ลดลง 2.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,682.91 ล้านบาท ปิดที่ 351.00 บาท ลดลง 10.00 บาท