LEO ผนึก NTF- AMARC-LSSC ยกระดับซัพพลายเชนทุเรียนไทย

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จับมือบริษัทย่อย LSSC ผนึกกำลังพันธมิตร NTF - AMARC พัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานทุเรียนไทยครบวงจร จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ยกระดับมาตรฐานการส่งออกทางรางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟากผู้บริหารมั่นใจสามารถต่อยอดธุรกิจ Freight และ Non Freight สนับสนุนรายได้เติบโตมั่งคง
นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NTF) และ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ และวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMARC) และ บริษัท ลีโอ ชอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด (LSSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LEO เพื่อพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานทุเรียนไทยแบบครบวงจร รองรับการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ การหาตลาดและลูกค้าในประเทศจีน การจัดหาทุเรียนจากแหล่งผลิต การคัดแยกและบรรจุ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ LEO จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยดูแลการขนส่งทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ไปยังประเทศจีน เน้นการบริการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟ ข้ามพรมแดนจากไทย ผ่านลาว ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ลดระยะเวลาการขนส่งให้สั้นลง เพื่อมั่นใจว่าสินค้าเกษตรถึงมือผู้ซื้อตลาดปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงด้านเวลาและคุณภาพ
ขณะที่ บริษัท ลีโอ ซอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด (LSSC) จะทำหน้าที่ในการหาตลาดและลูกค้าในประเทศจีน บริหารเครือข่ายคู่ค้าในประเทศจีน รวมถึงประสานกับพันธมิตรในการคัดทุเรียนเกรดคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านแบรนด์ ส่วน บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NTF) จะรับผิดชอบด้านการจัดหา คัดแยกคุณภาพของเนื้อทุเรียนให้แก่ผู้บริโภคปลายทาง และบรรจุทุเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดจีน
ในด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ และวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMARC) จะดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และทดสอบสารตกค้างในทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็ง อาทิ สาร Basic Yellow 2 และสาร Cadmium เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าส่งออกมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศจีน และได้รับการยอมรับในระดับสากล
“ความร่วมมือระหว่างทั้งสี่ฝ่ายในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้าง ECO System ของการส่งออกทุเรียนไทยไปยังประเทศจีน แบบบูรณาการโดยประสานความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาทุเรียนที่มีคุณภาพ การคัดแยกและบรรจุ การตรวจวิเคราะห์และทดสอบตามมาตรฐานสากล การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เพื่อให้กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้มาตรฐานสากล รวมถึงการหาผู้ซื้อที่มีคุณภาพในประเทศจีน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการส่งออกทุเรียนไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน และนำไปสู่การขยายโอกาสทางการค้าของสินค้าเกษตรอื่นๆของไทยในระยะยาว ” นายเกตติวิทย์ กล่าว