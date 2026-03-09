โกลเบล็ก ห่วงสงครามยืดเยื้อ 100 วันกด SET พักฐานกรอบ 1,380-1,430 จุด แนะดักเก็บ 3 กลุ่มเด่น

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ดัชนี SET ปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ยังคงเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้แรงซื้อในตลาดหุ้นไทยซบเซา ขณะที่แรงขายทำกำไรยังคงมีต่อเนื่อง
โกลเบล็ก ให้กรอบการเคลื่อนไหว SET อยู่ระหว่าง 1,380-1,430 จุด โดยปัจจัยต่างประเทศยังเป็นตัวแปรสำคัญ ทั้งทิศทางราคาน้ำมัน ความผันผวนของค่าเงิน และกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย ขณะที่ปัจจัยในประเทศ ยังต้องติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนภาครัฐ
สำหรับปัจจัยบวกทั้งจากต่างประเทศและในประเทศช่วยประคองบรรยากาศการลงทุน โดยเฉพาะการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ทรงตัวที่ 213,000 ราย ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 215,000 ราย สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานที่ยังไม่มีสัญญาณชะลอตัว ขณะที่ในมิติการเมืองระหว่างประเทศ นายเหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ยืนยันความพร้อมในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เพื่อลดความกังวลและสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาค
สถานการณ์ในประเทศไทย มีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากขึ้นภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทย ขณะที่ ททท.ปรับกลยุทธ์รับวิกฤติตะวันออกกลางเร่งดึงตลาดระยะใกล้-อาเซียนเสริมทัพท่องเที่ยวไทย จับตาตลาดจีนฟื้นตัว 5% นักท่องเที่ยวคุณภาพใช้จ่ายต่อหัวเพิ่ม 15% หลังจากปี 68 ประสบความสำเร็จด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 32 ล้านคนสร้างรายได้ทะลุ 1.5 ล้านล้านบาท สอดคล้องกับรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ที่ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ.69 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มาอยู่ที่ระดับ 53.0 จากเดิม 52.6 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังเดินหน้าหารือกับผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเตรียมจัดทำแพ็กเกจสนับสนุนเสนอต่อรัฐบาลใหม่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยในระยะยาว
ขณะที่ปัจจัยลบทั้งในและต่างประเทศที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นการลงทุน โดยหลักมาจาก สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทางสำนักข่าวโพลิติโก (Politico) รายงานว่า สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะดำเนินสงครามกับอิหร่านยืดเยื้อต่อไปอีกอย่างน้อย 100 วัน หรืออาจลากยาวไปจนถึงเดือนกันยายน สอดคล้องกับท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เปิดเผยผ่านสื่อ Axios ว่า สหรัฐฯ จำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้นำคนใหม่ของอิหร่าน เช่นเดียวกับที่เคยดำเนินการในเวเนซุเอลา พร้อมย้ำจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ยอมรับการแต่งตั้ง โมจตาบา คาเมเนอี บุตรชายของอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่โดยเด็ดขาด
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุน สะท้อนจากดัชนี VIX Index ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กพุ่งขึ้นถึง 12.9% แตะระดับ 23.75 ขณะเดียวกัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนว่า ภาวะสงครามในตะวันออกกลางกำลังทดสอบความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโลก และประเมินว่าแรงกระแทกทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ในรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านเศรษฐกิจฝั่งเอเชีย รัฐบาลจีนได้ประกาศเป้าหมายการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำปี 2569 ลดลงมาอยู่ที่กรอบ 4.5%5% ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1990 ในขณะที่ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ลดลง 0.88% ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 ส่งผลให้ภาพรวมช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์) ปรับลดลงรวม 0.77%
นอกจากนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนได้เช่นกัน อาทิ สัปดาห์ที่ 2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน, ตลท. แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย, สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค, กลางเดือนมี.ค. คาดจะมีการโหวดเลือกนายกรัฐมนตรีและเห็นการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ วันที่ 31 มี.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย,สัปดาห์ที่ 5 สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม , วันที่ 29 เม.ย. กำหนดการประชุม กนง. ครั้งที่ 2/69
ด้านสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าจับตา อาทิ วันที่ 9 มี.ค. ญี่ปุ่น รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนม.ค., จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ., 10 มี.ค. ญี่ปุ่น รายงานการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนม.ค. และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2568, จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนม.ค.-ก.พ., สหรัฐฯ รายงานยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ. และตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์, วันที่ 11 มี.ค. สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์, วันที่ 17-18 มี.ค. กำหนดการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งที่ 2/69
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นจากข่าวศาลฎีกาสหรัฐ ยกเลิกภาษีทรัมป์ ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ KCE, HANA, DELTA, CCET กลุ่มอาหารทะเลส่งออก TU, ASIAN และกลุ่มยางพาราและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง STA, NER