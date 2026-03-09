NAM ปี 68 รายได้ทะลุ 1.8 พันล. .-ปันผล 3 สต.

นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น ประกาศงบปี 68 รายได้แตะ 1,886 ล้านบาท พุ่งแรง 64.51% หลังรับรู้รายได้จากกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.03 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 13 มี.ค.69 พร้อมจ่ายผู้ถือหุ้น 15 พ.ค.นี้ ด้านผู้บริหารระบุปี 69 ตั้งเป้ารายได้ 2,400 ล้านบาท เดินหน้าขยายธุรกิจผ่านการลงทุนและต่อยอดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ
นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM ผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงาน ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,886.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 739.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 64.51% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,146.68 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิ รวม 121.43 ล้านบาท
ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จาก ทั้งกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ (SM) และผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (CS) เพิ่มขึ้น 643.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 69.04% และมีรายได้การให้บริการการฆ่าเชื้อ CSSD บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์และการจำกัดของเสีย (SV) เพิ่มขึ้น 111.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 61.35%
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
ด้านแนวโน้มธุรกิจในช่วงปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้อยู่ที่ 2,400 ล้านบาท เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2567 โดยยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจผ่านการลงทุนและต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามลงนามร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ PT. Jenco Mulia Teknologi ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือผลิตเครื่องมือแพทย์ ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในอาเซียน
รวมทั้งบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (AYA) กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายภายในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายผลิตปีแรกประมาณ 2-3 เครื่อง และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ปีแรกประมาณ 150-200 ล้านบาท