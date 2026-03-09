AFปีนี้ปั้นพอร์ตสีเขียวปักธง 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อโต 6%

ไอร่า แฟคตอริ่ง พร้อมขยับตัวสู่ 'Finance for Future' ตั้งเป้าพอร์ตปี 69 โต 6% มุ่งเน้นขยายพอร์ตกลุ่ม ESG Finance และ Green Loan ตอบโจทย์ภาคธุรกิจที่ต้องการ ทรานส์ฟอร์มสู่ความยั่งยืน พร้อมเร่งวางกลยุทธ์ขยาย 4 พอร์ตกลุ่มอุตสาหกรรม “อาหารและเครื่องดื่ม, บริการและอุปกรณ์ทางการแพทย์, ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์สารสนเทศ (IT)” หวังช่วยต่อยอดขีดความสามารถทางการแข่งขัน SMEs ไทย
นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF ผู้นำด้านการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ยุคใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ "Finance for Future"
บริษัทฯ มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่ตอบโจทย์กลุ่ม SMEs ไทย เพื่อการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสู่ความยั่งยืน โดยการขยายพอร์ตสินเชื่อ ESG Finance และ Green Loan ผ่านการวางกลยุทธ์ขยายพอร์ตสินเชื่อไปยัง 4 กลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย “อาหาร-การแพทย์-ยานยนต์-ไอที” เพื่อช่วยต่อยอด สู่การยกระดับขีดความสามารถของกลุ่ม SMEs ไทยทางการแข่งขัน
สำหรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปี 2569 นั้น บริษัทฯ พร้อมตั้งเป้าขยายพอร์ตการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยจะมาจากพอร์ตสินเชื่อแฟคเตอริ่ง (Factoring) ที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบ Organic และ พอร์ตสินเชื่อ Non Factoring อาทิ กลุ่มสินเชื่อ ESG Finance และ กลุ่มสินเชื่อ Green Loan โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นความแข็งแกร่งในการขยายพอร์ตสินเชื่อกลุ่ม ESG Finance เพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้นให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 6 เดือน และสินเชื่อกลุ่ม Green Loan เพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานสะอาดและการลด ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการปล่อยเงินกู้ระยะยาว สำหรับการลงทุนมูลค่าสูง ภายใต้วงเงินสูงกว่า 5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นวางกลยุทธ์ขยายพอร์ตสินเชื่อไปยัง 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ
1.กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food &Beverage) ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรม ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันและยังคงเติบโตได้ในทุกสถานะการณ์ของภาวะเศรษฐกิจ
2.กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากดีมานด์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น ดังนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นกลุ่มปลอดภัยสำหรับการปล่อยสินเชื่อ
3.กลุ่มอุตสาหกรรม Auto Parts ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในพอร์ตของบริษัทฯ ในปี 2568 และคาดว่าจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2569 นี้ แม้ว่ากระแสรถยายนต์ไฟฟ้า (EV) จะชะลอตัว แต่รถยนต์ Hybrid ยังคงเติบโต ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตในกลุ่มดังกล่าว และ4.กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอุปกรณ์สารสนเทศ (IT) สนับสนุนการติดตั้งระบบ Automation ในโรงงาน เพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
" AF ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเงินทุน แต่เราคือพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้กลุ่ม SMEs เข้าถึงโอกาสใหม่ๆ ในยุคเศรษฐกิจสีเขียว การปรับตัวสู่ ESG จะเป็นใบเบิกทางสำคัญในการสร้างโอกาสเพื่อต่อยอด ให้ผู้ประกอบการไทย ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันได้ "
อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ทั้งจากการแข็งค่า ของเงินบาท อัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับสูง และความเปราะบางของหนี้ครัวเรือนที่ส่งผลต่อระดับ NPL ในระบบ บริษัทฯ ยึดมั่นในกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม(Conservative) ให้ความสำคัญ กับการคัดกรองคุณภาพลูกหนี้ที่มีวินัยทางการเงินสูง เพื่อรักษาเสถียรภาพของพอร์ตสินเชื่อในระยะยาว ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสสำคัญในกลุ่ม Green Loan จะเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในฐานะสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ที่มีความเชี่ยวชาญ AF พร้อมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป