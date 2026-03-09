WINMEDลุยขยายคาราวานตรวจสุขภาพทั่วไทย มั่นใจปี 69 สดใส

วินเนอร์ยี่ เมดิคอล ส่งสัญญาณปี 69 รายได้จากการขายและบริการจะเติบโตได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา จากธุรกิจ Pathogen Inactivation หรือ PI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้าน ความปลอดภัยของโลหิต ที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ฟากซีอีโอระบุแผนการขยายธุรกิจและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว ส่งผลให้สามารถขยายการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองในหลายจังหวัดได้มากขึ้น ขณะที่บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0125 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 16 มี.ค. 69 เตรียมรับทรัพย์ 25 พ.ค. นี้
นายนันทิญา ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์ สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ในปี 2569 ส่งสัญญาณแนวโน้มการเติบโตได้ดีกว่าปีก่อน จากธุรกิจ Pathogen Inactivation (PI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของโลหิต โดยสามารถลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อก่อโรคที่อาจปนเปื้อนในส่วนประกอบของโลหิต กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปัจจุบัน WINMED เป็น ผู้ให้บริการโซลูชันด้าน Pathogen Inactivation เพียงรายเดียวในประเทศไทย
สำหรับความคืบหน้าโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในปี 2568 ได้ลงนามกับ 1.อบจ.นครสวรรค์, 2.อบจ.ประจวบคีรีขันธ์, 3.อบจ.ชัยภูมิ, 4.อบจ.มุกดาหาร, 5.อบจ.อุบลราชธานี, 6.อบจ.ระยอง, 7.อบจ.นครพนม, 8.อบจ.อำนาจเจริญ 9.สกลนคร 10.อุดรธานี 11.ขอนแก่น 12.กาฬสินธุ์ รวมถึงลงนามต่ออายุ MOU กับ อบจ.กำแพงเพชร รวม 13 จังหวัด และล่าสุดในปี 2569 ลงนามกับ อบจ.หนองบัวลำภู เพิ่มอีก 1 จังหวัด ทำให้ปัจจุบันมีโครงการที่ลงนาม (MOU) และจังหวัดที่แม้ไม่ได้ลงนาม แต่มีการส่งชุดตรวจให้ Winmed Health Center ไปแล้ว 23 จังหวัด ช่วยผลักดันรายได้ประจำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่กลยุทธ์และแผนธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ เดินหน้าขยายการให้บริการในส่วนของคาราวานตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมยกระดับกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้าถึงบริการและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และอีกหนึ่งในโครงการที่สำคัญของ WINMED ในปีนี้ คือการผลักดันการใช้เทคโนโลยี Pathogen Inactivation (PI) ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับโลกซึ่งเป็นกระบวนการยับยั้งเชื้อก่อโรคและสิ่งแปลกปลอมในโลหิต ช่วยยกระดับความปลอดภัยของเกล็ดโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับให้เป็น Standard of Care ในกว่า 14 ประเทศทั่วโลก
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.0125 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 16 มีนาคม 2569 กำหนดจ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WINMED กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2568 มีรายได้รวม 673.62 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.17 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรขั้นต้น 276.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.66 ล้านบาท หรือ 3.62% เทียบกับปีก่อน มีกำไรขั้นต้น 266.66 ล้านบาท การปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นดังกล่าว เป็นผลมาจากการบริหารสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้มีความเหมาะสมมากขึ้น การควบคุมต้นทุนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับเพิ่มราคาขายในสินค้าบางรายการ