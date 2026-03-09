ATLASทุ่มงบกว่าพันล - เร่งเครื่อง LPG ครบวงจร ขยับมาร์เก็ตแชร์สู่ผู้นำ

แอตลาส เอ็นเนอยี เปิดแผนธุรกิจปี 69 เดินเกมรุกเต็มสูบ เตรียมงบลงทุนรวมกว่า 1,000-1,500 ล้านบาท ขยายธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ครบทุกมิติ ทั้งภาคยานยนต์ ครัวเรือน และอุตสาหกรรม หวังดันส่วนแบ่งตลาดขึ้นสู่กลุ่มผู้นำประเทศ พร้อมต่อยอดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และสื่อโฆษณา ฟากผู้บริหาร "สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์" ระบุตั้งเป้ารายได้เติบโต Double-digit ตามทิศทางความต้องการใช้พลังงานที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯจะเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุก มุ่งยกระดับศักยภาพธุรกิจก๊าซ LPG แบบครบวงจร รองรับความต้องการของลูกค้าในภาคขนส่ง ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ พร้อมต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งการแข่งขันในระยะยาว โดยตั้งเป้าขยับอันดับมาร์เก็ตแชร์ขึ้นสู่กลุ่มผู้นำตลาด LPG ของประเทศ
สำหรับงบลงทุนปี 2569 อยู่ที่ 1,000-1,500 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนธุรกิจ LPG 400–700 ล้านบาท ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ LPG 300–400 ล้านบาท และการลงทุนในธุรกิจใหม่อีก 300–400 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทฯจะพัฒนาโครงข่ายการให้บริการภายใต้โมเดล Hub and Spoke เพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายก๊าซ LPG และยกระดับความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า ควบคู่กับการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ พัฒนาระบบติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการ รวมถึงยกระดับสถานีบริการและโรงบรรจุก๊าซให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูง สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ชัดเจน
"ในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10–12% โดยมีแผนเปิดร้านจำหน่ายก๊าซ LPG ใหม่ 130–150 แห่ง เปิดสถานีบริการเพิ่ม 8–10 แห่ง เน้นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่ผู้ใช้งานหนาแน่น รวมทั้งพื้นที่ศักยภายในภูมิภาคอื่น ๆ พร้อมขยายโรงบรรจุก๊าซอีก 1–3 แห่ง และต่อยอดช่องทางจัดจำหน่ายรวมถึงธุรกิจสื่อโฆษณา คาดว่าจะช่วยทำให้ผลประกอบการโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง"
ปัจจุบัน ATLAS ครองส่วนแบ่งตลาดธุรกิจ Auto LPG เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยสัดส่วนมากกว่า 30% ขณะที่ภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมอยู่ในอันดับ 4 และมีเป้าหมายขยับขึ้นสู่กลุ่มผู้นำ นอกจากนี้ ยังเดินหน้าต่อยอดธุรกิจสื่อโฆษณา “People Touch” ผ่านเครือข่ายสถานีบริการ LPG กว่า 240 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างรายได้เสริมและเพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาว ภายใต้แนวคิด Creative Energy Retail ที่มุ่งสร้างรายได้ประจำจากธุรกิจหลักควบคู่กับธุรกิจใหม่ที่มีมาร์จิ้นสูง
กรรมการผู้จัดการ ATLAS ได้ให้แนวทางว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่การบริหารต้นทุนและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเมินว่าความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปี 2569 จะยังอยู่ในระดับที่ยังสามารถเติบโตขึ้นได้ สนับสนุนรายได้และผลการดำเนินงานให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้
ด้านผลการดำเนินงานปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,616.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% กำไรสุทธิ 301.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5% จากปีก่อน สินทรัพย์รวม 9,145.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.3% ขณะที่ไตรมาส 4/2568 มีรายได้ 3,005.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% และกำไรสุทธิ 73.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.8% จากปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG ที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน