หุ้นเข้าโหมด Risk-off ส่อหลุด 1,400 จุด ผวาสงครามยืดเยื้อดันราคาน้ำมันพุ่ง

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า บรรยากาศการลงทุนวันนี้ตลาด Risk-off คาดดัชนี SET อาจไหลลงไปหลุดระดับ 1,400 จุด สอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคเช้านี้เปิดตลาดมาปรับตัวลงค่อนข้างแรง โดยเฉพาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้ถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล สร้างความกังวลว่าจะเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อและกระทบต่อเศรษฐกิจ สาเหตุจากสถานการณ์ตะวันออกกลางมีแนวโน้มยืดเยื้อและลุกลาม หลังปฏิบัติการพันธมิตรสหรัฐและอิสราเอลเข้าสู่เฟส 2 ไม่ใช่แค่การโจมตีจุดยุทธศาสตร์ทางทหารแต่ยังรวมถึงสาธารณูปโภคของอิหร่าน ซึ่งอิหร่านมีการโต้กลับด้วยการโจมตีสนามบินและแหล่งน้ำมันของประเทศเพื่อนบ้าน
อีกทั้งก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นไทยได้รับอานิสงส์จากกระแสเงินทุนไหลเข้า แต่เช้านี้เงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่า Fund flow YTD เริ่มพลิกกลับมาเป็นลบหลังเข้าซื้อสุทธิ 3 เดือนติด เม็ดเงินต่างชาติเริ่มไหลออก อย่างไรก็ตาม หุ้นที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ราคาน้ำมัน ได้แก่ กลุ่มพลังงานต้นน้ำ โดยเฉพาะ PTTEP ราคาอาจเคลื่อนไหวดีกว่าตลาดได้
สัปดาห์นี้แนะติดตามประเด็นการเมืองในประเทศ คาดว่าจะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ในวันที่ 14 มี.ค.นี้ ซึ่งจะมีความคืบหน้าทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล รวมทั้งตัวติดตามเลขเศรษฐกิจต่างๆ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจจีน
โดยให้กรอบแนวรับ 1,380-1,385 จุด ถัดไป 1,340-1,350 จุด และแนวต้าน 1,430 จุด