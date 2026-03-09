Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 32.08-เเผชิญแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย มองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ ที่ระดับ 31.75-32.50 บาท/ดอลลาร์ และกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 31.95-32.30 บาท/ดอลลาร์ จากระดับเปิดเช้านี้(9มี.ค.69)ที่ 32.08 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย”จากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 31.92 บาทต่อดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) ทยอยอ่อนค่าลงบ้าง ในลักษณะ Sideways Up อ่อนค่าทะลุโซนแนวต้านสำคัญ 32.00 บาทต่อดอลลาร์ ได้ในช่วงเช้าของตลาดการเงินเอเชีย (แกว่งตัวในกรอบ 31.76-32.15 บาทต่อดอลลาร์) สอดคล้องกับ การเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์ ที่แม้จะเผชิญแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าบ้าง หลังรายงานข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ล่าสุด ออกมาแย่กว่าคาด ขณะที่ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวสูงขึ้นเหนือโซน 5,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สำหรับสัปดาห์นี้รวมถึงในช่วงระยะสั้น เราประเมินว่า ควรจับตาสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง อย่างใกล้ชิด พร้อมรอลุ้นรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
สำหรับแนวโน้มเงินบาท เราประเมินว่า เงินบาท (USDTHB) เสี่ยงเผชิญแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าเพิ่มเติม ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นและยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกปรับตัวสูงขึ้นตามที่เราได้ประเมินไว้ในกรณีสถานการณ์เสี่ยงยืดเยื้อได้ ซึ่งตราบใดที่การขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz ยังคงหยุดชะงักลง ราคาสินค้าหลายรายการเสี่ยงปรับตัวสูงขึ้น นอกเหนือจากพลังงาน อาทิ Fertilizers, แก๊ส Helium และ Sulfur ทำให้ผู้เล่นในตลาดยิ่งกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ และปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารกลางหลัก โดยเฉพาะ FED ได้ ซึ่งภาพดังกล่าวอาจหนุนเงินดอลลาร์เพิ่มเติม พร้อมกับกดดันราคาทองคำ ทว่า การแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์อาจถูกชะลอลงบ้าง หากรายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ออกมาแย่กว่าคาด
อนึ่ง เรามองว่า บรรดาผู้เล่นในตลาด อย่าง ฝั่งผู้ส่งออกต่างรอทยอยขายเงินดอลลาร์ ซึ่งอาจพอช่วยชะลอการอ่อนค่าของเงินบาทได้บ้าง แต่ยังคงต้องติดตามแรงขายสินทรัพย์ไทยจากบรรดานักลงทุนต่างชาติ
ในส่วนของเงินดอลลาร์นั้น เรามองว่า เงินดอลลาร์เสี่ยงเผชิญ Two-Way Risk โดยการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์จะขึ้นกับการปรับมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ย FED ที่มีตัวแปรสำคัญ คือ สถานการณ์ในตะวันออกกลางและรายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ