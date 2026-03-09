เช็คอิน 13 หุ้นท่องเที่ยว-สายการบิน อ่วมหนัก! ศึกตะวันออกกลางผ่านมา 1 สัปดาห์ยับสุดกว่า -20%

สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มปะทุตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ก.พ.69 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันส่งผลให้หุ้นไทยถูกเทขายอย่างหนัก ราคาหุ้นปรับตัวอย่างมาก โดยกลุ่มที่ถูกจับตามากคือหุ้นท่องเที่ยว-โรงแรม-สายการบิน-สนามบิน เพราะเจอปัจจัยลบหลักมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ รวมถึงความกังวลด้านการเดินทาง ทำให้ 1สัปดาห์ ปรับตัวลงระหว่าง-7 ถึง -21%
1.AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ช่วงเกิดสงครามหุ้น -7.16% (ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27 ก.พ.69 ปิด 54.50 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 50.50 บาท ลดลง 3.90 บาท) ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 59.00/26.75 บาท,ค่า P/E 41.79 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 1.59% ,ไตรมาส 1/69 (1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68)กำไรสุทธิ 4,652.63 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -12.94%
2.THAI บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)ช่วงเกิดสงครามหุ้น -9.49% (ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27 ก.พ.69 ปิด 6.85 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 6.20 บาท ลดลง 0.65 บาท),ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 19.40/5.25 บาท,ค่า P/E 5.63 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.41% ,ปี 68 กำไรสุทธิ 30,910.26 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -% (ปี 67 ขาดทุน -26,933.66 ล้านบาท
3.AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน) ช่วงเกิดสงครามหุ้น -16.92% (ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27 ก.พ.69 ปิด 1.30 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 1.08 บาท ลดลง 0.22 บาท),ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.06/0.95 บาท,ค่า P/E 6.00 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -% ,ปี68 กำไรสุทธิ 2,336.22 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -32.83%
4.BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ช่วงเกิดสงครามหุ้น -21.79%(ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27ก.พ.69 ปิด 17.90 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 14.00 บาท ลดลง 3.90 บาท),ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 21.60/10.60 บาท,ค่าP/E8.47เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 8.32% ,ปี 68 กำไรสุทธิ 3,549.21 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ อยู่ที่ -6.30%
5.CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน) ช่วงเกิดสงครามหุ้น -16.15% (ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27ก.พ.69 ปิด 40.25 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 34.00 บาท ลดลง 6.25 บาท),ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 40.50/19.40 บาท,ค่าP/E 24.05 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 1.89% ,ปี 68 กำไรสุทธิ 1,992.90 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ +13.69%
6.MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ช่วงเกิดสงครามหุ้น -17.69% (ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27 ก.พ.69 ปิด 26.00 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 21.40บาท ลดลง 4.60 บาท),ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 29.50/19.60 บาท,ค่าP/E 13.57 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.24% ,ปี 68 กำไรสุทธิ 9,009.34 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิปี 68 อยู่ที่ +16.25%
7.AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด(มหาชน) ช่วงเกิดสงครามหุ้น -16.80% (ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27 ก.พ.69 ปิด 2.50 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 2.08 บาท ลดลง 0.42 บาท),ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.02/1.55 บาท,ค่าP/E 10.42 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.85% ,ปี 68 กำไรสุทธิ 6,388.00 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิปี 68 อยู่ที่ +9.19%
8.DUSIT บริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) ช่วงเกิดสงครามหุ้น -12.07% (ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27 ก.พ.69 ปิด 11.60 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 10.20 บาท ลดลง 1.40 บาท),ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 16.60 / 7.10 บาท,ค่า P/E -เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -% ,ปี 68 ขาดทุนสุทธิ -453.31 ล้านบาท
9.ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)ช่วงเกิดสงครามหุ้น -15.63%(ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27ก.พ.69 ปิด3.20 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 2.70 บาท ลดลง 0.50 บาท),ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.46/1.79 บาท,ค่า P/E 16.33 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.50% ,ปี 68 กำไรสุทธิ 838.09 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -34.56%
10.ONSENS บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ช่วงเกิดสงครามหุ้น -7.26% (ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27 ก.พ.69 ปิด 1.24 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 1.15 บาท ลดลง 0.09 บาท),ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.74/1.00 บาท,ค่าP/E 24.95 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 1.68% ,ปี 68 กำไรสุทธิ 13.59 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ -59.18%
11.SHR บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด(มหาชน) ช่วงเกิดสงครามหุ้น -13.27% (ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27 ก.พ.69 ปิด 1.96 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 1.70 บาท ลดลง 0.26 บาท),ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.22/1.23 บาท,ค่าP/E-เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -% ,ปี 68 ขาดทุนสุทธิ -1,586.05 ล้านบาท
12.SPA บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ช่วงเกิดสงครามหุ้น -13.92% (ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27 ก.พ.69 ปิด 3.88 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 3.34 บาท ลดลง 0.54 บาท),ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.25/2.60 บาท,ค่า P/E 22.56 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.01% ,ปี 68 กำไรสุทธิ 188.70 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิปีอยู่ที่ -38.96%
13.VRANDA บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด(มหาชน) ช่วงเกิดสงครามหุ้น -7.79% (ก่อนเปิดฉากสู้รบ 27 ก.พ.69 ปิด 4.62 บาท ณ 6 มี.ค.69 ปิด 4.26 บาท ลดลง 0.36บาท),ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.98/4.00 บาท,ค่าP/E 13.64 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.30% ,ปี 68 กำไรสุทธิ 100.78 ล้านบาท,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิอยู่ที่ +96.89%