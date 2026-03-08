กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จัดโปรเติมน้ำมันสุดคุ้ม-รับเครดิตเงินคืน3-5%

รายงานข่าวจากกรุงศรี คอนซูมเมอร์ระบุ บัตรเครดิตในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จัดโปรโมชันเติมน้ำมันสุดคุ้มเติมน้ำมันที่ปั๊มพีทีที สเตชั่นที่ร่วมรายการ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% เมื่อลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการและใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (1 ก.พ. 69 – 31 พ.ค. 69), เติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากทั่วไทยที่ร่วมรายการ บัตรเครดิตโลตัส รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อใช้จ่ายสูงสุด 700 บาทต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 – 31 ธ.ค. 69 และบัตรเครดิต กรุงศรี รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5% เพียงลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการพร้อมเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิปตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 – 31 พ.ค. 69