KBANK คาดกรอบบาทสัปดาห์นี้ 31.30-32.10 จับตาสถานการณ์ตะวันออกกลาง-ราคาทองคำในตลาดโลก

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ (9-13 มี.ค.) ที่ระดับ 31.30-32.10 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.พ.ที่ 31.94 บาท/ดอลลาร์
ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย สวนทางเงินดอลลาร์ที่ได้รับแรงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัยและมีสภาพคล่องสูง ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ เงินบาทยังมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้น และสัญญาณขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ
ขณะที่ เงินดอลลาร์เพิ่มช่วงบวกได้ต่อเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งลดโอกาสความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้ (โอกาสการลดดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย. ลดลง และภาพรวมทั้งปีอาจลดดอกเบี้ยไม่ถึง 2 ครั้ง)
ส่วนในสัปดาห์หน้าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก
สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขการคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภค ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.พ. ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน ดัชนีราคา PCE/Core PCE ข้อมูลยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ผลสำรวจ JOLTS เดือนม.ค. และตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 (prelim) รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจจีน อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ตัวเลขการส่งออกเดือนก.พ. ด้วยเช่นกัน