บล.กสิกรฯ มองหุ้นสัปดาห์นี้ 1,300-1,460 ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง-การเมืองในประเทศ-เงินทุนต่างชาติ

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย จำกัด มองแนวโน้มดัชนีหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ (9-13 มี.ค.69) มีแนวรับอยู่ที่ 1,345 และ 1,300 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,425 และ 1,460 จุด ตามลำดับ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ประเด็นการเมืองในประเทศ และทิศทางเงินทุนต่างชาติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.พ. ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน รายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล ดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนม.ค. ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนก.พ. ของจีน ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 และดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนก.พ. ของญี่ปุ่น รวมถึงผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค. ของยูโรโซน
ดัชนีหุ้นไทยร่วงลงท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางSET Index ร่วงลงแรงช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังจากมีรายงานข่าวว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่าน และอิหร่านเองก็ได้ทำการตอบโต้ในเวลาต่อมา รวมถึงจำกัดการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ปัจจัยลบดังกล่าวกระตุ้นให้นักลงทุนเทขายหุ้นทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยร่วงลงไปมากกว่า 100 จุด หรือ 8% ช่วงกลางสัปดาห์จนไปแตะเกณฑ์ Circuit Breaker ระดับ 1
ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยฟื้นตัวกลับมาได้ช่วงสั้นๆ ระหว่างสัปดาห์ตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค โดยมีปัจจัยหนุนจากรายงานข่าวว่า อิหร่านได้ติดต่อสหรัฐฯ เพื่อขอเจรจาหยุดยิง แต่ภายหลังอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสส. เขตเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นไทยย่อตัวลงอีกครั้งช่วงท้ายสัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางยังไม่จบและมีแนวโน้มยืดเยื้อ
ในวันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,410.37 จุด ลดลง 7.71% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 110,482.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.51% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai ลดลง 5.62% มาปิดที่ระดับ 218.11 จุด