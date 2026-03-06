ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.94-อ่อนค่าตามสกุลเงินเอเชีย-สัญญาณความเสี่ยงตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ้น

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(6 มี.ค.69)อ่อนค่าทดสอบแนว 31.95 ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 31.94 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามทิศทางของสกุลเงินในเอเชีย ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางสัญญาณความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 6,629 ล้านบาท และ 2,811 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.30-32.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขการคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภค ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.พ. ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน ดัชนีราคา PCE/Core PCE ข้อมูลยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ผลสำรวจ JOLTS เดือนม.ค. และตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 (prelim) รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือนก.พ. ด้วยเช่นกัน