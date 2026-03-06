KSS ชี้โอกาสทองดักเก็บหุ้น"ปลอดภัย-ฟื้นแรง"มั่นใจ SET ซึมซับข่าวลบจบเร็วคงเป้า 1,600 จุด

บล.กรุงศรี (KSS) ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเชื่อว่าจะยุติใน 4-8 สัปดาห์ แม้สถานการณ์สหรัฐฯ-อิสราเอล-อิหร่านสู้รบเข้าสู่วันที่ 6 เริ่มกระทบการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่ MUFG ประเมินว่าจะไม่ยืดเยื้อยาวนาน เนื่องจากความต่างของศักยภาพทางการทหาร โอกาสในการใช้ตัวกลางเจรจา (เช่น จีน ตุรกี) และแรงกดดันภายในสหรัฐฯ เองที่ต้องเร่งคุมเงินเฟ้อ ค่าครองชีพก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม
ราคาน้ำมันดิบดูไบในกรอบ 80-85 เหรียญฯ อาจกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดดอกเบี้ย น้อยลง: ความเสี่ยงด้านอุปทานอาจดัน Oil Premium 15-20 เหรียญฯ ซึ่งจะกระตุ้นเงินเฟ้อสหรัฐฯ และอาจทำให้คาดการณ์การลดดอกเบี้ยของเฟดในปี 69 ลดลงเหลือเพียง 1-2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม กรณีเลวร้าย MUFG วิกฤตนี้จะไม่รุนแรงเท่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนปี 65 เพราะไม่ได้สูญเสียกำลังการผลิตอย่างถาวร
เศรษฐกิจไทยรับความเสี่ยงนำเข้าพลังงานต่อ GDP สูงลำดับต้นของเอเชีย ทุกๆ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น 10 เหรียญฯ จะทำให้เงินเฟ้อไทยเพิ่มขึ้น 0.5% และกดดัน GDP 0.1% อย่างไรก็ตาม กำไรของตลาดหุ้นโดยรวมจะยังทรงตัวได้จากแรงหนุนของหุ้น กลุ่มพลังงานต้นน้ำ เว้นแต่ราคาน้ำมันดิบจะทะลุ 95 เหรียญฯ ขึ้นไป ซึ่งจะพลิกกลับมากระทบกำไรของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
ตลาดหุ้นไทย (SET) ซึมซับความเสี่ยงไปพอสมควรและเข้าสู่โซน Value โดยดัชนี SET ปรับตัวลงถึงจุดต่ำสุดที่ -12.6% ซึ่งลึกกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต (-8.6%) และใกล้เคียงจุดที่แย่ที่สุด ปัจจุบัน Equity Risk Premium ปรับเพิ่มขึ้น +62 bps เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่เพิ่มขึ้น +83bps ในช่วงวิกฤตเต็มรูปแบบ ขณะที่เข้าสู่โซนน่าลงทุน (Value) AVG +1.5 S.D. ผสาน สัญญาณความตึงเครียดเริ่มพอมีทางออก เช่น การเปลี่ยนช่องทางส่งออกน้ำมันของซาอุฯไปยังทะเลแดง, สหรัฐฯ อนุโลมอินเดียซื้อน้ำมันจากรัสเซียชั่วคราว และการฟื้นฟูความสัมพันธ์สหรัฐฯ - เวเนซูเอลา
กลยุทธ์การลงทุน KSS คงเป้าหมาย SET ปี 69 ที่ 1,600 จุด (กำไรตลาด 94 บาท, Target PER 17.1 เท่า) เลือกลงทุน 3 กลุ่มหลัก
1) กลุ่มพลังงานต้นน้ำ: ได้ประโยชน์จาก Oil Premium ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า : PTT, BCP
2) กลุ่มหุ้นธีมลงทุนหลัก & ได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานต่ำ: นิคม: AMATA, WHA โรงไฟฟ้า: GULF, EGCO สื่อสาร: TRUE, ADVANC
3) หุ้นที่ปรับตัวลงแรงกว่าตลาด แต่พื้นฐานระยะกลาง-ยาวแข็งแกร่ง กลุ่มหุ้น Drawdown จากจุดสูงสุด
o กลุ่มโรงไฟฟ้า / Mega theme GPSC -20.3%,WHAUP -13.3%, GULF -8.5%
o กลุ่มบริการ / การบินฟื้นตัว เน้น AWC -17.5%, MINT -17.3%, BH -13.1%, CENTEL -10.7%
o กลุ่มปิโตรเคมี Turnaround เน้น SCC -16.7%, IVL -15.4%