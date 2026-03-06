กัลฟ์เตรียมออกหุ้นกู้4ชุด-คาดเปิดจองซื้อวันที่ 17 - 19 มีนาคมนี้

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มิใช่บุคคลธรรมดา และหุ้นกู้อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยอันดับเครดิตของทั้งองค์กรและหุ้นกู้ที่จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยให้ทราบอีกครั้งในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2569
ทั้งนี้ ในปี 2568 GULF มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 86,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304.8% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการควบรวมธุรกิจระหว่าง GULF และ INTUCH เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ซึ่งส่งผลให้บริษัทบันทึกกำไรจากการรวมธุรกิจจำนวน 56,120 ล้านบาท ขณะที่กำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) อยู่ที่ 28,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.4% จาก 1.) การรับรู้เงินปันผลจากการลงทุนใน KBank 2.) การรับรู้ผลประกอบการเต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ปลวกแดง (GPD) หน่วยที่ 3–4 3.) กำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar farm) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar BESS) ในประเทศที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ช่วงปลายปี 2567 และปลายปี 2568 4.) กำไรจากธุรกิจนำเข้า LNG และ 5.) ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก ADVANC, โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง (HKP) และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Jackson Generation ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในส่วนธุรกิจหลักควบคู่กับการขยายพอร์ตการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของทางบริษัทฯ
สำหรับปี 2569 GULF ตั้งเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่อง 10-15% จากการทยอยรับรู้รายได้โครงการโรงไฟฟ้าใหม่รวมกว่า 695 เมกะวัตต์ ทั้งโครงการ Solar Farm, Solar BESS, โรงไฟฟ้าขยะชุมชน และ Solar Rooftop รวมถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงไฟฟ้า Jackson Generation ในสหรัฐฯ ที่ได้รับอานิสงส์จากค่า Capacity Payment ที่พุ่งสูงขึ้นตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ขณะที่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการมอเตอร์เวย์ M81 ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นไป และเริ่มดำเนินการโครงการ M6 ในไตรมาส 3/2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับแรงหนุนจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของ AIS และการรับรู้รายได้เต็มปีจากศูนย์ข้อมูล GSA01 ควบคู่ไปกับการรุกธุรกิจคลาวด์และโซลูชัน AI เพื่อยกระดับสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางกระแสเงินสดให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)