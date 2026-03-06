ASIAN ตั้งเป้ารายได้ปี 69 แตะ 1.19 หมื่นล.

เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น วางเป้ารายได้ปี 2569 ที่ 11,927 ล้านบาท เติบโต 10.8% จากปี 2568 รับแรงหนุนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงกลุ่มลูกค้าต่างประเทศและในประเทศ ขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ตลาด พร้อมขยายธุรกิจทูน่าและอาหารสัตว์น้า แม้ยังต้องติดตามความผันผวนของค่าเงินบาท มาตรการภาษีนาเข้าในบางตลาด รวมถึงสถานการณ์สงคราม ด้านบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลอีก 0.2475 บาทต่อหุ้น
นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมปี 2569 อยู่ที่ 11,927 ล้านบาท เติบโต 10.8% จากปี 2568 ที่มีรายได้รวม 10,784 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 681.83 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและปลาป่นจะยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ การรับจ้างผลิต (OEM) และการเติบโตของแบรนด์ของบริษัท ขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น
สาหรับประมาณการรายได้ในแต่ละธุรกิจปี 2569 ประกอบด้วย ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง (PET FOOD) ตั้งเป้ารายได้ 6,800 ล้านบาท เติบโต 7.9% จากปี 2568 จากการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ธุรกิจอาหารสัตว์น้า (AQUA FEED) ตั้งเป้ารายได้ 1,230 ล้านบาท เติบโต 47.4% จากปี 2568 จากการขยายผลิตภัณฑ์และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์น้าในประเทศ
ธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง (FROZEN) ตั้งเป้ารายได้ 3,120 ล้านบาท เติบโต 7.3% จากปี 2568 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ธุรกิจทูน่า (TUNA) ตั้งเป้ารายได้ 800 ล้านบาท เติบโต 8.3% จากปี 2568 โดยยังคงกลยุทธ์ปรับโครงสร้างการผลิตและคัดเลือกคาสั่งซื้อที่ให้ผลตอบแทนสูง
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2568 เป็นเงินสดอีก 0.2475 บาทต่อหุ้น หลังจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.4268 บาทต่อหุ้น โดยกาหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 5 มีนาคม 2569 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 นี้