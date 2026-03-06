โพล CEO ไทยมองบวกรายได้ปี 69 โตต่อ ขยับลงทุนไทย-อาเซียน ชู"เวียดนาม"ดาวรุ่ง พร้อมใช้ AI อัพแกร่ง

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจ และประเด็นที่น่าสนใจในปี 2569 รวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ 23 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2569 มีบริษัทจดทะเบียนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 234 บริษัท คิดเป็น 53.9% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยพบว่า 73% ของ CEO คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2569 จะเติบโตได้ที่ระดับ 1-2% โดยแรงหนุนหลักมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและนโยบายการคลัง ขณะที่ความเสี่ยงสำคัญคือเสถียรภาพทางการเมือง กำลังซื้อในประเทศ และหนี้ครัวเรือนระดับสูง ทั้งนี้ ราวครึ่งหนึ่งประเมินว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในกรอบเป้าหมาย 13% ของธนาคารแห่งประเทศไทย
CEO เกินกว่า 80% คาดการณ์รายได้ของบริษัทฯ ยังคงเติบโตต่อเนื่องในปี 2569 โดยกว่า 2 ใน 3 ประเมินการเติบโตในช่วง 010% สะท้อนภาพการขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ กลุ่มบริการมีสัดส่วนคาดการณ์การเติบโตสูงกระจุกตัวมากที่สุด โดยมีแรงหนุนหลักใน 12 เดือนข้างหน้ามาจากการลงทุนภาครัฐ อุปสงค์ในประเทศ และการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ ขณะที่แรงกดดันสำคัญยังอยู่ที่กำลังซื้อและหนี้ครัวเรือน รวมถึงความไม่แน่นอนด้านนโยบายและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มากขึ้น
3 ใน 4 ของ CEO มองว่า 12 เดือนข้างหน้าเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุน โดยให้ความสนใจทั้งประเทศไทยและอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามซึ่งเป็นจุดหมายหลักของหลายอุตสาหกรรม สะท้อนบทบาทในฐานะฐานการผลิตและตลาดเติบโต ขณะที่กลุ่มบริการมีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศมากที่สุด แสดงถึงความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ แม้บางอุตสาหกรรมยังมีท่าทีระมัดระวังต่อภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนทางการเงิน
บริษัทจดทะเบียนปรับกลยุทธ์รับมือความท้าทายผ่าน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีและพลังงานทดแทน การเดินหน้าลงทุนโดยยังให้ไทยเป็นฐานหลักโดยไม่เร่งระดมทุนเพิ่ม การปรับกลยุทธ์การตลาดทั้งด้านสินค้า ราคา และช่องทางจัดจำหน่าย รวมถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อเสริมความยืดหยุ่น แม้ยังไม่เร่งทำ M&A ในระยะนี้
CEO ส่วนใหญ่มุ่งสร้างมูลค่าผ่านการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจหลักควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจสู่โอกาสใหม่ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและโครงสร้างทางการเงินอย่างเหมาะสม มากกว่าการตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะสั้น ทั้งนี้ มุมมองดังกล่าวมีความสอดคล้องกันในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม