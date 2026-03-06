MTC ยกระดับมาตรฐานบริการทางการเงิน หนุนเศรษฐกิจฐานราก ตั้งเป้าพอร์ตปี 69 โต 10–15%

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร , นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และนายกฤษดา คุรุจิตโกศล (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการคลังและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ถ่ายภาพร่วมกันในงาน Analyst Meeting โดยบริษัทเดินหน้าสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ตั้งเป้าปี 2569 พอร์ตสินเชื่อเติบโต 10–15% พร้อมยกระดับความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ขยายฐานลูกค้ากลุ่มความเสี่ยงต่ำและเน้นสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนคุณภาพพอร์ตและการเติบโตอย่างมั่นคง ทั้งนี้ MTC มั่นใจคุม NPL ที่ระดับ 2.55% ได้ตามเป้า ควบคู่การยกระดับมาตรฐานบริการทางการเงินสู่ระดับสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเมืองไทย แคปปิตอล ห้องประชุมสุขสามัคคี ชั้น 5 เมื่อเร็ว ๆ นี้