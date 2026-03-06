SGPไตรมาส 4 ฟื้นกำไร ปันผล 10 สต.

สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ อวดผลงานปี 2568 ผ่านจุดต่ำสุด และไตรมาส 4 กำไรพุ่ง ปักธงผลงานปี 69 เติบโต 10.5% ด้านบอร์ดเคาะปันผล 0.10 บาท ขึ้น XD 11 มี.ค. นี้
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP เปิดเผยผลการดำเนินงปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 74,335 ล้านบาท ลดลง 12.1% จากปีก่อน ขณะที่ EBITDA อยู่ที่ 3,143 ล้านบาท ลดลง 24.2% และมีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่) ทั้งปี 8.5 ล้านบาท โดยธุรกิจต่างประเทศซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้หลักยังได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซเฉลี่ยในตลาดโลกที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในประเทศยังคงเติบโตแข็งแกร่ง โดยมียอดจำหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศไทยรวม 869,494 ตัน เพิ่มขึ้น 5.3% สูงกว่าการเติบโตของตลาดรวม และสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดได้กว่า 22% สะท้อนความแข็งแกร่งของเครือข่ายจัดจำหน่ายและฐานลูกค้าที่มั่นคง
โดยจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในไตรมาส 4/2568 เมื่อบริษัทพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 667 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นจากไตรมาสก่อนหน้า จากประสิทธิภาพการบริหารสต๊อกและการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น ควบคู่กับการเริ่มฟื้นตัวของอัตรากำไรขั้นต้น ซึ่งผลงานปี 2568 ที่ภาพรวมธุรกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 3 ของปี และเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ไตรมาส 4/2568 แม้ตลอดทั้งปีบริษัทต้องเผชิญแรงกดดันจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกที่ปรับตัวอ่อนลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้บริษัททยอยรับรู้ผลขาดทุนจากสต๊อก (Stock loss) ของสินค้าคงเหลือที่ข้ามเดือนมาโดยตลอดช่วงระยะเวลานั้น
ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกต่อเนื่องเข้าสู่ปี 2569 มาจากทิศทางราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 โดยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องภายในระยะเวลา 3 เดือน สะท้อนสัญญาณอุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่ออัตรากำไรและผลประกอบการในไตรมาส 1/2569
“บริษัทมั่นใจว่าไตรมาส 1/2569 จะสะท้อนภาพการฟื้นตัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมตั้งเป้ายอดขายรวมปี 2569 ที่ 3.51 ล้านตัน เติบโต 10.5% จากปีก่อนหน้า โดยในปีนี้บริษัทไม่มีแผนลงทุนขนาดใหญ่เป็นพิเศษ แต่จะเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังเก็บและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน และบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด และมีการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดหาก๊าซอย่างรอบคอบ โดยได้กระจายแหล่งจัดหาก๊าซ LPG จากหลายภูมิภาคทั่วโลก ไม่ได้พึ่งพาแหล่งจัดหาจากตะวันออกกลางเพียงแหล่งเดียว จึงช่วยให้สามารถรักษาเสถียรภาพด้านซัพพลายและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง”นายศุภชัยกล่าว
สำหรับฐานะการเงิน บริษัทสามารถลดหนี้สินรวมลงกว่า 12% จากปีก่อน ส่งผลให้อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 1.40 เท่า พร้อมคงอันดับเครดิตระดับ BBB แนวโน้ม Stable สะท้อนเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 มีนาคม 2569 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 12 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 สะท้อนแนวทางการบริหารที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาว