PLUSเผยไร้ผลกระทบตะวันออกกลาง มั่นใจQ1สดใส

“โรแยล พลัส” โชว์ศักยภาพการดำเนินงานและโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง เผยยอดคำสั่งซื้อในไตรมาส 1 มีแนวโน้มขยายตัวทั้งในมิติ QoQ และ YoY พร้อมยืนยันสถานการณ์ความไม่สงบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจ
นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงแข็งแกร่งและเดินหน้าได้ตามแผน แม้จะมีสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ได้กระทบต่อความต้องการสินค้าของบริษัท เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของ PLUS เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทเครื่องดื่ม (Beverage) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Real Demand ที่ผู้บริโภคยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลก
ในด้านการบริหารจัดการต้นทุนและโลจิสติกส์ PLUS ระบุว่า ค่าขนส่งระหว่างประเทศ (Freight) ยังไม่มีการปรับขึ้น ขณะที่ระบบโลจิสติกส์และการส่งออกยังดำเนินการได้ตามปกติ โดยคำสั่งซื้อจากคู่ค้าในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตามแผน สะท้อนถึงความต้องการสินค้าที่แข็งแกร่งในตลาด และความเชื่อมั่นของคู่ค้าต่อแบรนด์และคุณภาพสินค้าของบริษัท
สำหรับการดำเนินงานด้านการผลิตและส่งมอบสินค้า บริษัทยังคงรักษามาตรฐานประสิทธิภาพการส่งออกได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยคำสั่งซื้อจากตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตลาดเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
“PLUS ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่าน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความต้องการจริงในตลาด ขณะที่ค่าขนส่งยังไม่มีการปรับขึ้น และคำสั่งซื้อยังคงส่งมอบได้ตามปกติ โดยบริษัทประเมินว่ายอดขายในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้” นายพลแสง กล่าว