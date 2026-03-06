หุ้นปรับลงตาม ตปท.กังวล ตอ.กลาง ยังระอุ-น้ำมันพุ่งกดดันเศรษฐกิจต่างชาติพลิกขาย

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ และตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดมาส่วนใหญ่ปรับตัวลงตามกัน เนื่องจากความกังวลปัจจัยความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยังมยืดเยื้อ และมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ ประกอบกับ ราคาน้ำมันพุ่งกว่า 8% ทำให้ตลาดกลับมากังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก
นอกจากนั้น วันนี้เป็นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ทำให้นักลงทุนอาจเลือกขายลดความเสี่ยง เพราะในช่วงวันหยุดอาจจะยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะเป็นอย่างไร อีกทั้งเริ่มเห็นนักลงทุนต่างชาติกลับมาฝั่งขายเมื่อวานราว 7 พันล้านบาท
โดยให้แนวต้าน 1,430 จุด แนวรับ 1,380 จุด